Nowy wymiar pielęgnacji przeciwstarzeniowej!

Longevity zmienia sposób myślenia o pielęgnacji. Zamiast skupiać się wyłącznie na korekcji zmarszczek, zwraca uwagę na długofalowe wsparcie kondycji skóry - jej regenerację, elastyczność, nawilżenie i zdolność do naturalnej odnowy.

Z myślą o tym powstały nowe dermokosmetyki od BasicLab. Sercem nowych formuł jest połączenie czystego PDRN i boostera NAD+. PDRN pobudza procesy naprawcze i produkcję kolagenu, zaś booster NAD+ wspiera produkcję energii komórkowej. Synergia tych składników to przede wszystkim działanie na poziomie komórkowym, które przywraca skórze witalność i wzmacnia jej zdolność do regeneracji, co przekłada się na widoczną poprawę jej jędrności oraz redukcję zmarszczek.

„PDRN i booster NAD+ w jednej linii to na polskim rynku wciąż rzadkość. Dla mnie to jeden z ciekawszych kierunków w pielęgnacji, bo skupia się na wspieraniu naturalnych zdolności regeneracyjnych skóry. Wśród klientów coraz częściej pojawia się pytanie, jak realnie wzmocnić kondycję skóry na dłużej - i właśnie ta linia to adresuje. Połączenie dwóch składników działających na poziomie komórkowym pozwala pracować z przyczyną starzenia się skóry, a nie tylko z jego widocznymi skutkami.” - mówi Małgorzata Pietrzykowska, kosmetolożka BasicLab.

Każdy z ośmiu dermokosmetyków został stworzony jako element spójnego rytuału - od oczyszczania, przez sera, aż po kremy do twarzy i pielęgnację okolic oczu. W zależności od formuły duet PDRN i boostera NAD+ uzupełniają m.in. ektoina, neuropeptydy, kolagen, egzosomy, postbiotyki, CICA, adenozyna, czy kompleks senolityczny.

W skład linii wchodzą:

Rewitalizujący oleożel do mycia twarzy - przy delikatnym makijażu, idealny jako pierwszy lub drugi etap oczyszczania. 2% glikoiny, glikolipidy, czysty PDRN

Rewitalizująca pianka myjąca - lekka, sprężysta konsystencja. 2% ektoiny, booster NAD+, czysty PDRN

Odbudowujące serum rewitalizujące DERMOCOSMETICS - dla osób, które szukają wsparcia dla zmęczonej, pozbawionej blasku skóry. 2% boostera NAD+, 0,5% czystego PDRN, kompleks senolityczny

Odbudowujące serum rewitalizujące COSMETOLOGY - dla osób, które potrzebują regeneracji naskórka oraz redukcji pierwszych skutków starzenia się skóry. 4% boostera NAD+, 1% czystego PDRN, 2% adenozyny, kompleks senolityczny

Odbudowujący krem-żel LEKKA KONSYSTENCJA - dla osób preferujących lekką konsystencję i szybkie domykanie pielęgnacji przed makijażem ,3% czystego PDRN, 3% kompleksu egzosomów postbiotycznych, booster NAD+ • Odbudowujący krem BOGATA KONSYSTENCJA - dla skóry suchej i dojrzałej - gęsta formuła zapewnia intensywną odbudowę bariery lipidowej. 0,3% czystego PDRN, 1% kompleksu z egzosomami CICA, colostrum, booster NAD+

Odbudowujący krem-żel pod oczy LEKKA KONSYSTENCJA - dla skóry normalnej i mieszanej. 0,3% czystego PDRN, 5% kompleksu neuropeptydów, booster NAD+

Odbudowujący krem pod oczy BOGATA KONSYSTENCJA - dla skóry suchej i dojrzałej.0,3% czystego PDRN, 2% hydrolizowanego kolagenu, glikoin.