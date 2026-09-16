Nowy wymiar pielęgnacji przeciwstarzeniowej!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-16 11:44

Czy pielęgnacja może nie tylko odpowiadać na widoczne oznaki starzenia, ale także wspierać skórę w jej naturalnych procesach regeneracyjnych? BasicLab odpowiada na rosnące oczekiwania świadomych konsumentek, wprowadzając do oferty nową, zaawansowaną linię ośmiu dermokosmetyków opartych na synergii czystego PDRN i boostera NAD+.

Elegancka kobieta w błyszczącej sukni. O pielęgnacji przeciwstarzeniowej Longevity od BasicLab przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Kobieta o jasnej karnacji, ubrana w ciemną, błyszczącą sukienkę z cekinami i długimi rękawami, stoi przodem do widza. Jej dłonie spoczywają na biodrach, podkreślając talię czarnym paskiem z prostokątną klamrą. Ma długie, falowane, brązowe włosy, rozpuszczone i częściowo opadające na ramiona. Delikatny makijaż podkreśla jej oczy, a z uszu zwisają długie, błyszczące kolczyki. Tło jest ciemne, z rzędami rozmytych, jasnych świateł, które emitują ciepłe, pomarańczowe światło, tworząc efekt sceniczny.

Longevity zmienia sposób myślenia o pielęgnacji. Zamiast skupiać się wyłącznie na  korekcji zmarszczek, zwraca uwagę na długofalowe wsparcie kondycji skóry - jej  regenerację, elastyczność, nawilżenie i zdolność do naturalnej odnowy.

Z myślą o tym powstały nowe dermokosmetyki od BasicLab. Sercem nowych formuł jest  połączenie czystego PDRN i boostera NAD+. PDRN pobudza procesy naprawcze i produkcję kolagenu, zaś booster NAD+ wspiera produkcję energii komórkowej. Synergia  tych składników to przede wszystkim działanie na poziomie komórkowym, które  przywraca skórze witalność i wzmacnia jej zdolność do regeneracji, co przekłada się na  widoczną poprawę jej jędrności oraz redukcję zmarszczek.

„PDRN i booster NAD+ w jednej linii to na polskim rynku wciąż rzadkość. Dla mnie to jeden  z ciekawszych kierunków w pielęgnacji, bo skupia się na wspieraniu naturalnych zdolności regeneracyjnych skóry. Wśród klientów coraz częściej pojawia się pytanie, jak  realnie wzmocnić kondycję skóry na dłużej - i właśnie ta linia to adresuje. Połączenie dwóch składników działających na poziomie komórkowym pozwala pracować z przyczyną  starzenia się skóry, a nie tylko z jego widocznymi skutkami.” - mówi Małgorzata Pietrzykowska, kosmetolożka BasicLab.

Każdy z ośmiu dermokosmetyków został stworzony jako element spójnego rytuału - od oczyszczania, przez sera, aż po kremy do twarzy i pielęgnację okolic oczu. W zależności od formuły duet PDRN i boostera NAD+ uzupełniają m.in. ektoina,  neuropeptydy, kolagen, egzosomy, postbiotyki, CICA, adenozyna, czy kompleks  senolityczny.

W skład linii wchodzą:

  • Rewitalizujący oleożel do mycia twarzy - przy delikatnym makijażu, idealny  jako pierwszy lub drugi etap oczyszczania. 2% glikoiny, glikolipidy, czysty PDRN
  • Rewitalizująca pianka myjąca - lekka, sprężysta konsystencja. 2% ektoiny, booster NAD+, czysty PDRN
  • Odbudowujące serum rewitalizujące DERMOCOSMETICS - dla osób, które  szukają wsparcia dla zmęczonej, pozbawionej blasku skóry. 2% boostera NAD+, 0,5% czystego PDRN, kompleks senolityczny
  • Odbudowujące serum rewitalizujące COSMETOLOGY - dla osób, które  potrzebują regeneracji naskórka oraz redukcji pierwszych skutków starzenia się skóry. 4% boostera NAD+, 1% czystego PDRN, 2% adenozyny, kompleks senolityczny
  • Odbudowujący krem-żel LEKKA KONSYSTENCJA - dla osób preferujących  lekką konsystencję i szybkie domykanie pielęgnacji przed makijażem ,3% czystego PDRN, 3% kompleksu egzosomów postbiotycznych, booster NAD+  • Odbudowujący krem BOGATA KONSYSTENCJA - dla skóry suchej i dojrzałej - gęsta formuła zapewnia intensywną odbudowę bariery lipidowej. 0,3% czystego PDRN, 1% kompleksu z egzosomami CICA, colostrum, booster NAD+
  • Odbudowujący krem-żel pod oczy LEKKA KONSYSTENCJA - dla skóry  normalnej i mieszanej. 0,3% czystego PDRN, 5% kompleksu neuropeptydów, booster NAD+
  • Odbudowujący krem pod oczy BOGATA KONSYSTENCJA - dla skóry suchej i dojrzałej.0,3% czystego PDRN, 2% hydrolizowanego kolagenu, glikoin.
BasicLab
Autor: BasicLab/ Materiały prasowe
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