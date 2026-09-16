KAWS UNIVERSE powraca w nowej kolekcji UT od UNIQLO

Nowe postacie stworzone przez KAWS

Na potrzeby kolekcji, KAWS stworzył nowe postacie, inspirowane uniwersalnymi motywami Ziemi, Księżyca i Słońca. Pojawiając się obok COMPANION, wyrażając uczucie nadziei, ciepła i bliskości. Dzięki projektom, które przywołują poczucie wspólnoty na całym świecie bez względu na wiek, kolekcja przedstawia wizję świata, w którym ludzie dostrzegają siebie nawzajem ponad granicami, kulturami i pokoleniami.

KAWS UNIVERSE po raz pierwszy także w formie zawieszek

T-shirty i bluzy z kolekcji zdobią pełne charakteru grafiki przedstawiające COMPANION oraz nowe postacie. Charakterystyczny dla KAWS motyw „XX” został wykorzystany w subtelnych detalach i haftach. Kolekcja dostępna jest zarówno w rozmiarach dla dorosłych, jak i dzieci, dzięki czemu mogą cieszyć się nią osoby w każdym wieku.

Po raz pierwszy w ramach współpracy z KAWS kolekcja obejmuje również pluszowe zawieszki, które dodatkowo oddają ideę „We are better together”. Zawieszki pozwalają zabrać ze sobą

KAWS UNIVERSE, dokądkolwiek się udamy.

Komentując kolekcję, KAWS powiedział: „Jestem podekscytowany premierą mojej kolejnej kolekcji z UNIQLO, w której pojawiają się nowe postacie inspirowane uniwersalnymi symbolami, takimi jak Ziemia, Księżyc i Słońce - tym, co jest wspólne dla nas wszystkich i co łączy nas niezależnie od miejsca, w którym żyjemy. To kolekcja celebrująca właśnie te więzi.”

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe