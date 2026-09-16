Cos prezentuje kolekcję na sezon jesień/zima 2026 podczas New York fashion Week: Dialog między korporacyjnym modernizmem a dekadencją lat 20.

Wydarzenie odbyło się w słynnym budynku WSA, położonym w historycznej dzielnicy finansowej Nowego Jorku. Przestrzeń, inspirowana rytmem miejskiej architektury, została przekształcona w świetlistą scenografię, podkreślającą precyzję, strukturalność i subtelność kolekcji.

Najnowsza linia, obejmująca 47 looków, opiera się na starannie dobranej palecie chłodnych szarości, czerni i granatu, przełamanych miękkimi odcieniami brązu oraz jasnymi neutralnymi tonami, które wprowadzają ciepło i głębię. Akcenty nasyconego fioletu tworzą nieoczywisty kontrast, dodając sezonowej palecie energii i wyrazistości.

Tworząc przemyślany dialog między przeszłością a współczesnością, klasyczne projekty zostały zreinterpretowane poprzez konsekwentne podkreślanie kunsztu wykonania i jakości materiałów. Dwustronny kaszmir i kożuch tworzą otulające, kopertowe sylwetki, rozwinięte poprzez efektowne długości maxi, drapowania na ramionach, podkreślone talie oraz wyraziste detale kołnierzy. Delikatne hafty kwiatowe i frędzle nadają projektom głębi i kobiecości, podczas gdy plisowane tkaniny wprowadzają lekkość i ruch. Skóra pojawia się zarówno w rzemieślniczych konstrukcjach z surowo wykończonymi krawędziami, jak i w bardziej klasycznych formach. Zamsz oraz inspirowane tradycją sploty w jodełkę dopełniają wysublimowany charakter kolekcji.

W kolekcji damskiej nowoczesny, miejski styl znajduje odzwierciedlenie w ponadczasowych fasonach, zaprojektowanych tak, by płynnie przechodzić od stylizacji dziennych do wieczorowych. Wydłużone okrycia wierzchnie stanowią fundament garderoby, podczas gdy płaszcze nadają sylwetkom elegancji i wszechstronności. W centrum znajduje się klasyczne krawiectwo, zinterpretowane na nowo poprzez rzeźbiarskie formy, przemyślaną konstrukcję i dopasowane zestawy, tworzące efekt subtelnej uniformizacji. Elegancko drapowane sukienki bazują na płynności, wykorzystując inspirowane latami 20. obniżone linie talii, nieregularne doły oraz subtelną grę faktur i transparentności. Stylizacje dopełniają miękkie skórzane torby oraz loafersy.

Krawiecka precyzja jest również wyraźnie obecna w kolekcji męskiej, w której okrycia wierzchnie i garniturowe fasony wyróżniają się dwurzędowymi zapięciami, pagonami na ramionach i prążkowanymi tkaninami. Skoordynowane zestawy uzupełniają ponadczasowe elementy garderoby – od charakterystycznych koszul, przez dzianiny z zamkiem pod szyją, po klasyczne kardigany. Luźne proporcje definiują sylwetkę, a spodnie występują zarówno w wąskich, jak i szerokich krojach. Tonalne krawaty, półbuty Derby oraz loafersy stanowią eleganckie dopełnienie stylizacji.

Wśród gości pokazu znaleźli się między innymi: Lupita Nyong'o, Michelle Williams, Sharon Stone, John Boyega, czy Dominc Sessa.

Wybrane projekty z pokazu COS Jesień/Zima 2026 są już dostępne w sklepach stacjonarnych COS oraz na stronie cos.com, a limitowane serie będą pojawiać się w sprzedaży w trakcie sezonu.

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe