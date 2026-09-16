Notino świętuje 20-lecie obecności w Polsce, wprowadzając Notino Club

Notino powstało w Czechach w 2004 roku w oparciu o nieoczywisty pomysł: perfumy można z powodzeniem sprzedawać przez internet. Podczas gdy większość klientów nadal wybierała tradycyjne perfumerie, Notino dostrzegło potencjał w śledzeniu wzorców zachowania konsumentów. Ludzie często wracali do zapachów, które już znali i cenili, bez potrzeby ponownego testowania ich przed każdym zakupem. W czasach, gdy niewielu wierzyło w potencjał handlu internetowego w tej kategorii, Notino znalazło w nim szansę. Dwa lata później na polski rynek wszedł sklep pod domeną iperfumy.pl.

Wraz z rozszerzaniem asortymentu poza kategorię zapachów i rozwojem działalności w Europie firma rozpoczęła w 2016 roku proces ujednolicania swojej obecności pod marką Notino. Stopniowo zastępowała ona nazwę iperfumy, z którą polscy klienci kojarzyli przedsiębiorstwo przez dekadę. Do 2022 roku Notino przekroczyło próg 1 mld euro rocznych przychodów i zajęło dziewiąte miejsce wśród największych europejskich sprzedawców internetowych prowadzących sprzedaż transgraniczną. Tym samym stało się pierwszym biznesem z Europy środkowo-wschodniej, który znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Cross-Border Commerce Europe.

Obecnie Notino obsługuje 40 mln klientów w 27 krajach europejskich. W roku fiskalnym 2025, obejmującym okres od maja 2025 do kwietnia 2026 roku, firma osiągnęła przychody w wysokości 1,76 mld euro. Polska odpowiadała za 15% tej kwoty, pozostając największym rynkiem Notino.

– Polska jest ważną częścią historii Notino niemal od samego początku. To, co dwadzieścia lat temu było jednym z naszych pierwszych kroków w ekspansji zagranicznej, rozwinęło się w nasz największy rynek, z najbardziej rozbudowaną siecią sklepów i własnym centrum dystrybucyjnym. Jednak najmocniejszym potwierdzeniem naszej pozycji jest zaufanie klientów: ponad 97% polskich klientów poleciłoby Notino swoim znajomym lub rodzinie. To właśnie na tym fundamencie zaufania chcemy budować firmę przez kolejne dwadzieścia lat – mówi Bartosz Kliś, co-CEO Notino.

Inwestycje w handel stacjonarny i logistykę

Notino zaczęło rozwijać swoją obecność stacjonarną w Polsce już na wczesnym etapie działalności. W 2008 roku, zaledwie dwa lata po wejściu na rynek, firma otworzyła pierwszy punkt odbioru zamówień w Krakowie. Obecnie w kraju działa dziesięć sklepów Notino – więcej niż na jakimkolwiek innym rynku. Jeszcze w tym roku sieć powiększy się o kolejną lokalizację w centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie.

– Polska jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak handel internetowy i stacjonarny mogą się wzajemnie uzupełniać. Klienci cenią szybkość i wygodę zakupów online, ale chcą też testować produkty, korzystać z porad ekspertów i osobiście poznawać świat kosmetyków i zapachów. Naszym celem jest płynne połączenie tych dwóch światów i zapewnienie Polakom swobody wyboru sposobu, w jaki chcą robić u nas zakupy – dodaje Bartosz Kliś.

Notino przeznaczyło również znaczące środki na rozwój infrastruktury logistycznej, aby być bliżej polskich klientów. W lipcu 2024 roku firma otworzyła centrum dystrybucyjne w Polsce, które obecnie obsługuje nie tylko rynek krajowy, lecz także m.in. Niemcy, kraje bałtyckie i kraje nordyckie. Jest to jedno z czterech centrów dystrybucyjnych Notino w Europie, obok obiektów w Czechach, we Włoszech i w Rumunii.

Tylko w 2025 roku polskie centrum dystrybucyjne przygotowało do wysyłki niemal 10 mln paczek. W okresie bożonarodzeniowym w 2025 roku Notino wysłało do polskich klientów ponad 4 mln produktów. Zamówienia docierały do odbiorców w całej Polsce średnio w zaledwie 1,93 dnia od momentu ich złożenia, przy czym wynik ten uwzględnia również zamówienia składane w weekendy.

Program lojalnościowy dopasowany do indywidualnych preferencji klientów

Dwie dekady obecności w Polsce pozwoliły Notino poznać różnorodne sposoby, w jakie klienci odkrywają, wybierają i kupują produkty kosmetyczne. Wkraczając w trzecią dekadę działalności na polskim rynku, firma wykorzystuje tę wiedzę, wprowadzając Notino Club – program lojalnościowy, który nagradza nie tylko zakupy, lecz także inne formy interakcji klientów z marką.

Program został już wdrożony w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Dotychczas klienci odebrali ponad pół miliona nagród, a dane wskazują na równomierny rozkład zainteresowania poszczególnymi rodzajami korzyści. Rabaty cyfrowe, Notino Discovery Boxy oraz upominki rzeczowe od marek kosmetycznych stanowią po około jednej trzeciej nagród wybieranych przez kupujących.

– Nie chcieliśmy tworzyć kolejnej inicjatywy lojalnościowej opartej na jednym rodzaju nagrody. Wyszliśmy z założenia, że różnych klientów motywują różne korzyści, a dane to potwierdzają: rabaty, Discovery Boxy oraz upominki rzeczowe od marek stanowią po około jednej trzeciej odebranych nagród. Oparcie programu wyłącznie na rabatach oznaczałoby zatem pominięcie około dwóch trzecich wyborów dokonywanych przez naszych klientów w zakresie nagród. Dlatego chcemy rozwijać Notino Club z uwzględnieniem zróżnicowanych preferencji oraz oferować wyróżnienia i doświadczenia, które rzeczywiście odpowiadają potrzebom konsumentów – mówi Matěj Kapošváry, dyrektor ds. klientów w Notino.

Klienci zdobywają większość punktów za zakupy, jednak Notino Club nagradza także inne formy interakcji z marką. Uczestnicy mogą zbierać punkty za takie działania jak dokonanie pierwszego zamówienia w aplikacji Notino, publikowanie opinii o produktach czy wizytę w sklepie stacjonarnym. Celem jest budowanie relacji, która wykracza poza sam moment zakupu i zachęca do ponownego odwiedzenia sklepu lub strony Notino.

Po wdrożeniu programu w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech Notino wprowadza go do Polski – na swój największy rynek pod względem przychodów. Członkowie klubu będą otrzymywać jeden punkt za każdą wydaną złotówkę i wykorzystywać nagrody zarówno w kanałach internetowych Notino, jak i w sklepach stacjonarnych.