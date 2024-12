i Autor: FreePik

NYX Professional Makeup przygotował limitowaną, świąteczną kolekcję inspirowaną filmem „Kevin sam w domu” – makijaż pełen świątecznego uroku i szaleństwa!

W tym roku marka NYX Professional Makeup przygotowała coś naprawdę wyjątkowego na święta! Limitowana kolekcja inspirowana kultowym filmem „Kevin sam w domu” to idealny sposób, by dodać swojemu makijażowi odrobinę magii, humoru i świątecznego blasku. W skład kolekcji wchodzą produkty, które pomogą Ci stworzyć niezapomniany świąteczny look – od intensywnych różów, przez rozświetlające paletki cieni, po błyszczyki Fat Oil, które zapewnią Twoim ustom niesamowity połysk.