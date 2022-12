O takim makijażu oczu marzysz! Wyjątkowa paleta cieni do powiek, która zabierze się w magiczną podróż. Idealna na karnawał

Serum Perfecta B3 Forte to intensywnie odżywiający produkt, który doda Twojej skórze odżywienia. Zawarty niacynamid odżywi skórę, wygładzi niedoskonałości i zadziała antytrądzikowo. Serum od marki Perfecta rewelacyjnie rewitalizuje i głęboko nawilża. To idealnie produkt do codziennej pielęgnacji.

Świąteczne aromaty od marki Ziaja to rewelacyjna kolekcja produktów do pielęgnacji ciała. Zimowe zapachy, takie jak między innymi słony karmel cudownie ukoją Twoje zmysły i sprawią, że skóra będzie gładka i miękka. W kolekcji tej znajdziesz między innymi peelingi do ciała, balsamy i kremy do rąk.

Zimą wszyscy odczuwamy przesuszenie skóry. Zwłaszcza nasze usta stają się suche i popękane. Marka FaceBoom ma na to receptę. To intensywnie odżywczy peeling do usta oraz mocno nawilżający balsam do ust. Kosmetyki te to prawdziwa bomba nawodnienia dla Twoich ust. Są one cudownie zapakowane dzięki czemu idealnie nadają się jako prezent.

Będą w temacie prezentów nie zapominajmy o kosmetycznych zestawach, które bosko sprawdzą się jako upominek pod choinkę. To między innymi ŚWIĄTECZNY ZESTAW KOJĄCY od marki BasicLab. Zestaw kojący posiada kosmetyki z wysokim stężeniem składników aktywnych stanowiące pełną rutynę pielęgnacyjną do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc. Regularnie stosowane przywraca równowagę mikrobiomu i odbudowuje barierę hydrolipidową skóry, niwelując uczucie dyskomfortu wywołane ściągnięciem i swędzeniem skóry.

Zobacz także: Tanie perfumy dla kobiet po 50-tce. Tanie zamienniki drogich perfum, które podkreślą elegancję. Faceci będą się oglądać za Tobą na ulicy Perfumy do 50 zł

Marka dermokosmetyków Eau Thermale Avène również przygotowała na tegoroczne święta wyjątkowe zestawy prezentowe, które są dopasowane do różnych potrzeb. Iensywnie nawilżają oraz regenerują naskórek, kojąc podrażnienia i wyciszając stany mikrozapalne. W efekcie skóra jest widocznie wygładzona, uelastyczniona i pełna zdrowego blasku. My polecamy zestaw kosmetyków A-Oxitive: Krem pilingujący na noc + Krem wygładzający kontur oczu. Zestaw zawierający dwa kosmetyki z bogatej w prowitaminę C linii A-Oxitive będzie idealnym prezentem dla kobiet, które chcą wzmocnić barierę antyoksydacyjną skóry, poprawić jej naturalny wygląd i zapobiec pierwszym oznakom starzenia się. Zestaw z kremem pod oczy, który wygładza kontur oczu, sprawia, że skóra stanie się odświeżona, promienna i wypoczęta.

Zimą w makijażu rządzi niebieski. Marka NYX wypuściła właśnie rewelacyjną kolekcję kosmetyków do makijaż inspirowaną filmem Avatar. Prawdziwą gwiazdą kolekcji jest kolorowa paleta cieni do powiek Avatar The Color Palette. To aż 24 przyciągające wzrok odcienie odzwierciedlające bujne lasy i rozświetlające morza. To kolorowa kompozycja dla wszystkich osób, któe pragną dodać swojemu makijażu głębie koloru i dać się porwać wyobraźni.