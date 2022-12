Obłędna kurtka pikowana dla kobiet na wyprzedaży Lidl. Kosztuje grosze, a jest identyczna jak kultowa kurtka z The North Face za 950 zł

Modna kurtka damska na wyprzedaży Lidl jest identyczna jak kurtka z The North Face

Kurtka pikowana to dla wielu osób must have na zimę. Nie dziwi też to, że klasyczna czarna kurtka pikowana znajduje się w szafach większości osób, ponieważ doskonale sprawdza się do codziennych stylizacji i jest ciepła. Można ją nosić do jeansów, spodni dresowych, a nawet spódnic. Gdzie kupić taką pikowaną kurtkę damską? Sporym zainteresowaniem cieszy się puchowa kurtka The North Face. Ciepła, prosta kurtka do linii bioder skradła serca wielu osób. Jednak nie każdego na nią stać, ponieważ kosztuje aż 950 złotych. Na szczęście w ofercie Lidla znalazła się niemal identyczna kurtka puchowa, a do tego w ramach wyprzedaży w Lidlu jej cena została obniżona do 71,99 zł. To świetna okazja, aby kupić ciepła kurtkę zimową za grosze i wyglądać modnie każdego dnia. Tania i ocieplana kurtka pikowana jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i różowym. Jest lekka i ciepła, a do tego doskonale chroni przed wiatrem. Ma swobodny krój i wysoki kołnierz na stójce. - Kurtka bardzo ładna. Lekka i przyjemna w noszeniu - piszą zachwyceni klienci.

i Autor: The North Face Kurtka The North Face 949 zł

i Autor: Lidl Kurtka z wyprzedaży Lidl 72 zł

