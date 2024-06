Ochrona przed fotostarzeniem oraz przebarwieniami

Kosmetyczny niezbędnik na lato 2024. To spakuj do walizki

Linia powstała, by przede wszystkim ZAPOBIEGAĆ i PRZECIWDZIAŁAĆ – działać antyoksydacyjnie, anti-pollution, zapobiegać powstawaniu przebarwień i chronić przed przedwczesnym starzeniem się skóry spowodowanym nadmierną ekspozycją na słońce.

Warto przeznaczyć 30 sekund na codzienną pielęgnację aby uzyskać efekt odmłodzenia i naturalnego glow!

Serum i kremy w linii PRE-AGE w bezolejowych, niezapychających formułach opierają się na mocy 3x witaminy C, która działa antyoksydacyjnie, redukują przebarwienia i nadają promienny wygląd skórze. Obok kremów i serum w linii PRE-AGE znajdują się także produkty z filtrem SPF, które stanowią idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji. Chronią skórę przed promieniowaniem UV, pomagają zapobiegać fotostarzeniu, zapewniając długotrwałą ochronę przed szkodliwymi skutkami słońca.

Peptydowy krem SPF 50 antyoksydacyjny przeciw przebarwieniomMiejski krem chroniący przed słońcem. Dzięki wysokiej ochronie przeciwsłonecznej z powodzeniem można zabrać go ze sobą na wakacje. Wysoka ochrona SPF 50 zapobiega powstawaniu i pogłębianiu przebarwień. Ma lekką i aksamitną formułę oil-free. Nie bieli i szybko się wchłania.

Składniki aktywne:

peptyd CN – chroni skórę przed fotostarzeniem wywołanym przez promieniowanie

podczerwone (IR) oraz światło niebieskie (HEV)

wysoko stabilne filtry UV – zapewniają ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB

hyaluron 4D – zapewnia nawilżenie skóry

Peptydowy krem SPF 30 antyoksydacyjny przeciw zmarszczkom

Krem miejski chroniący przed słońcem. Idealnie sprawdzi się jako ochronny krem na dzień, który można stosować cały rok. Jest niezwykle lekki dzięki zastosowaniu oil-free formuły. Nie bieli i szybko się wchłania, tworząc idealną bazę pod makijaż. Daje efekt soft focus.

Świetnie sprawdzi się jako codzienny krem do pracy ze względu na ochronę także przed promieniowaniem HEV, czyli światłem niebieskim, które jest emitowane przez telefony komórkowe, komputery czy tablety. Dzięki temu jednocześnie skutecznie chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem - IDEALNY KREM DO PRACY.

Składniki aktywne:

peptyd CN – chroni skórę przed fotostarzeniem wywołanym przez promieniowanie podczerwone (IR) oraz światło niebieskie (HEV) z telefonów i komputerów

wysoko stabilne filtry UV – zapewniają ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB

hyaluron 4D – zapewnia nawilżenie skóry

Antyoksydacyjne serum 9% wit. C na przebarwienia

Czy witaminę C można używać także w przypadku suchej i wrażliwej skóry? Jak najbardziej! To serum to lekki żel nasycony skutecznie rozjaśniającymi i rewitalizującymi składnikami. Nawilża i wygładza skórę, rozjaśnia przebarwienia, nie przesuszając suchej skóry i zauważalnie poprawia jej jędrność i elastyczność. Idealnie rozwiązanie dla osób z suchą, wrażliwą skórą i problemem przebarwień.

Potrójna dawka witaminy C = potrójne działanie: przeciwstarzeniowe, rozjaśniające przebarwienia i stymulujące produkcję kolagenu.

Składniki aktywne:

3 x witamina C 9% - kompleks 3 form witaminy C dla 3 x lepszych efektów – rozjaśnia, ujednolica koloryt i działa silnie antyoksydacyjnie

3% kompleks tauryny i niacynamidu – chroni przed wolnymi rodnikami, wspiera walkę z przebarwieniami

Normalizujące serum 15% C complex na przebarwienia

Kompleksowa pielęgnacja cery tłustej i mieszanej zamknięta w 1 buteleczce. Normalizujące serum to gotowy przepis dla skóry z przebarwieniami potrądzikowymi i posłonecznymi. Serum dzięki zawartości 2% niacynamidu, aż 10% azeloglicyny i podwójnej witaminie C serum kompleksowo rozjaśnia przebarwienia, normalizuje wydzielanie sebum i ujednolica koloryt skóry, jednocześnie niwelując zaczerwienienia oraz dając efekt glow.

Podwójna dawka witaminy C = podwójne działanie: przeciw niedoskonałościom i rozjaśniające.

Składniki aktywne:

2 x witamina C 3% - kompleks 2 form witaminy C dla 2 x lepszych efektów – przeciw niedoskonałościom i na rozjaśnienie cery

10% azeloglicyny – rozjaśnia przebarwienia, zmniejsza wydzielanie sebum, redukuje krostki grudki

2% niacynamid – pomaga w rozjaśnianiu przebarwień

Nawilżający krem rozjaśniający, antyoksydacyjny

To dawka nawilżenia i rozświetlenia w jednym. Przeznaczony dla każdej cery, która potrzebuje rozświetlenia, antyoksydantów i nawilżenia. Dzięki formule oil-free krem jest aksamitny, nie zatyka porów. Niweluje oznaki zmęczenia i pozostawia na skórze zdrowe glow.

Składniki aktywne:

wektorowa witamina C – rozjaśnia przebarwienia, stymuluje produkcję kolagenu

tauryna – niweluje oznaki zmęczenia i nawilża

neroli – ekstrakt z kwiatów gorzkiej pomarańczy bogaty we flawonoidy, które chronią skórę przed działaniem wolnych rodników

i Autor: materiał prasowy Uzdrovisco