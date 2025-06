Od kliknięcia do klienta: podróż paczki Notino – szybkość, inteligentna technologia i błyskawiczna dostawa

Wszystko zaczyna się od jednego kliknięcia. Gdy klient złoży zamówienie na stronie Notino, rozpoczyna się zautomatyzowany proces, który dzięki inteligentnej logistyce błyskawicznie i precyzyjnie dostarcza paczkę z magazynu do klienta.

Początek podróży, czyli jak jedno kliknięcie uruchamia logistyczną machinę

W momencie potwierdzenia zamówienia, jest ono natychmiast kierowane do jednego z strategicznych centrów logistycznych Notino, w tym do kluczowego magazynu w Polsce, otwartego zaledwie rok temu. Obiekt ten o powierzchni ponad 25 000 m² i z około 9 km regałów został zaprojektowany z myślą o obsłudze maksymalnej liczby paczek jednocześnie. Już w pierwszym roku działalności przetworzono tu ponad 6,5 miliona zamówień.

To kluczowe centrum obsługuje nie tylko Polskę, która odpowiada za 15% całkowitego obrotu Notino w roku 2023/2024 i stanowi 60% wolumenu obsługi magazynowej, ale również inne ważne rynki europejskie, takie jak Niemcy, Skandynawia, kraje bałtyckie czy Ukraina.

„Nasze centra logistyczne to serce całej operacji” mówi Jozef Taraba, Logistics Operations Director w Notino. „Ogromna skala działania, zwłaszcza w Polsce, pokazuje naszą gotowość do obsługi dynamicznie rosnącego popytu na wielu europejskich rynkach. Zbudowaliśmy system, w którym szybkość to nie cel – to standard. Dostawy docierają do klientów nawet w 2,5 dnia.”

Precyzja w ruchu, czyli jak automatyzacja spotyka innowację

Po przyjęciu zamówienia do magazynu, paczka wyrusza w drogę przez inteligentny system, który łączy automatyzację z najnowszymi technologiami:

Automatyczne pakowanie i etykietowanie: produkty są szybko i precyzyjnie kompletowane, trafiają na zautomatyzowane linie pakujące, gdzie są pakowane i etykietowane z maksymalną wydajnością i minimalnym udziałem człowieka.

Grawerowanie laserowe: jeśli zamówienie obejmuje personalizację, np. perfum, trafia ono na stację grawerującą. Dzięki temu produkt zyskuje indywidualny charakter, bez opóźnień w realizacji.

Pomiar Cubiscan: każda paczka przechodzi przez system pomiaru objętości, który precyzyjnie mierzy jej wymiary. Dane te służą do optymalizacji pakowania, eliminacji pustych przestrzeni i planowania tras.

Kontrola rentgenowska: zaawansowany system skanujący zapewnia integralność i bezpieczeństwo każdej paczki.

Inteligentne planowanie tras i wybór przewoźnika: algorytmy analizują dane o miejscu docelowym, rozmiarze paczki i wymaganym czasie dostawy, by wybrać najbardziej efektywną trasę i najlepszego kuriera.

„Inwestycja w automatyzację to nie tylko kwestia efektywności” – tłumaczy Marcin Niestatek, Head of Warehouse w Głuchowie. – „Chodzi o podniesienie jakości całego doświadczenia zakupowego. Od momentu przygotowania zamówienia po jego wysyłkę, każdy etap jest optymalizowany przez technologię.”

Technologiczna modernizacja w trosce o środowisko

Notino nieustannie inwestuje w unowocześnianie swoich operacji, wdrażając także rozwiązania przyjazne dla środowiska. Na dachu centrum logistycznego zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW, która wspiera codzienne funkcjonowanie magazynu energią ze źródeł odnawialnych. Równocześnie wprowadzenie nowoczesnych linii pakujących pozwoliło ograniczyć zużycie plastiku o ponad 90%, zmniejszając ilość odpadów i optymalizując zużycie materiałów.

To część długofalowej strategii usprawnienia procesów przy jednoczesnej redukcji wpływu na środowisko:

Energia słoneczna: instalacja o mocy 100 kW wspiera codzienną pracę magazynu energią odnawialną, zmniejszając emisję CO₂.

Redukcja plastiku: dzięki nowoczesnym liniom pakującym zużycie plastiku zmniejszono o ponad 90%.

Optymalizacja przesyłek: inteligentne pakowanie zmniejsza marnotrawstwo materiałów oraz emisje związane z transportem.

„Stale rozwijamy nasze wsparcie dla zespołów logistycznych – od szkoleń po inteligentne narzędzia” – mówi Joanna Walczak, Head of Global HR Logistics w Notino. – „Nie chodzi tylko o technologię, ale o ludzi, którzy potrafią ją wykorzystać i rosnąć razem z nią.”

Ostatnia mila, czyli dostarczanie satysfakcji online i offline

Finałem tej technologicznej podróży jest zadowolony klient. Notino może pochwalić się imponującym wynikiem NPS (Net Promoter Score) w Polsce – ponad 80 punktów. Średni czas dostawy do punktu odbioru Notino to zaledwie 2,47 dnia, do punktów partnerskich 2,8 dnia, a przy dostawie kurierskiej – 2,67 dnia.

Paczka nie zawsze trafia jednak bezpośrednio pod drzwi klienta. Dzięki strategii omnichannel wiele przesyłek kończy swoją drogę w rozrastającej się sieci sklepów stacjonarnych Notino. To nie tylko punkty odbioru, ale także nowoczesne showroomy, które łączą doświadczenie zakupów online i offline.

W 2025 roku firma planuje otwarcie czterech nowych salonów, co zwiększy ich liczbę do 27 w całej Europie. Inwestycje obejmują m.in. modernizację sklepów w Katowicach i Łodzi, nowe lokalizacje w Pradze (Černý Most i Westfield Chodov) oraz pierwszy salon w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Od końca maja klienci w Łodzi mogą korzystać z odświeżonego salonu Notino, który został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym i wygodnym doświadczeniu zakupowym. Na miejscu można skorzystać z wirtualnego lustra, które pozwala „przymierzyć” produkty bez potrzeby ich nakładania – wszystko dzięki technologii MoT. Zamiast tradycyjnych cenówek, na półkach znajdują się cyfrowe etykiety z kodami QR, które od razu przekierowują do konkretnego produktu w aplikacji lub na stronie Notino. To rozwiązanie pozwala pominąć kolejki i sfinalizować zakup online – szybko i wygodnie.

Z obrotem sięgającym 1,3 miliarda euro w ostatnim roku finansowym, Notino umacnia swoją pozycję jako wiodący europejski gracz w segmencie beauty i zdrowia. Podróż każdej paczki Notino to dowód na innowacyjność, zaawansowanie technologiczne i niezmienne dążenie do zapewnienia wyjątkowych doświadczeń klientom.