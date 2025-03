Odkryj limitowaną wersję bestsellerowych kosmetyków Avon na Dzień Kobiet i wspieraj fundację Feminoteka każdym zakupem!

Czy wiedziałeś, że Dzień Kobiet to w rzeczywistości Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie? W tym wyjątkowym dniu Avon postanowiła wesprzeć kobiety w ich walce o równość i bezpieczeństwo. Jako oficjalny partner tegorocznej kampanii społecznej Feminoteki, organizowanej z okazji 8 marca, marka przekazuje całkowity zysk ze sprzedaży wybranych kosmetyków na rzecz fundacji, która pomaga kobietom rozwijać swój potencjał. Tym razem są to największe bestsellery w limitowanych opakowaniach, które nie tylko zadbają o Twoją skórę, ale także pomogą innym kobietom żyć lepiej i bezpieczniej.

Ulubione kosmetyki dla Ciebie - wsparcie dla tysiąca innych kobiet

Do stworzenia tej wyjątkowej kolekcji, Avon zaprosił do współpracy swoje Konsultantki. To właśnie one wybrały cztery najchętniej kupowane produkty, które teraz w limitowanej odsłonie możesz mieć w swojej kosmetyczce. Wśród nich znajdujesz odmładzająco-wzmacniające serum z ProtinolemTM - prawdziwy hit w pielęgnacji! Niweluje aż 7 oznak starzenia w ciągu tygodnia i przywraca poziom kolagenu sprzed lat.

Wśród bestsellerowych produktów nie mogło zabraknąć również koloru. Nowa szminka Ultra Colour w odcieniu Power Pink to totalny szał! Ulepszona formuła, która zawiera aż 25 proc. więcej pigmentów daje ultranasycony, wyrazisty kolor już w pierwszej warstwie, niezależenie od koloru skóry. Do tego zawiera olejek jojoba, awokado i witaminę E, zapewniając efekt ultranawilżenia. Czy można chcieć czegoś więcej? Limitowane opakowanie z motywem ust i hasłem „Voice for all” sprawia, że musisz ją mieć w swojej torebce!

Ale to jeszcze nie wszystko! Dla fanek elektryzującego spojrzenia w kolekcji znalazł się prawdziwy hit – Tusz Geniusz w odcieniu Blackest Black. Jeśli marzysz o pogrubionych, wydłużonych i idealnie rozczesanych rzęsach, to jest to produkt dla Ciebie! Precyzyjna silikonowa szczoteczka pozwala budować intensywność i sprawi, że Twoje rzęsy będą wyglądały zjawiskowo w każdych warunkach.

Nieś za sobą zapach i chęć pomocy

Większość Polek nie wyobraża sobie również dnia bez ulubionych perfum, a zapach Far Away to od lat jedna z ulubionych kobiecych kompozycji. Dlatego nie mogło go zabraknąć w tej wyjątkowej kolekcji. Wybierając flakonik wypełniony niepowtarzalnymi nutami frezji i ręcznie zbieranych kwiatów jaśminu – aż 190 płatków najwyższej jakości – oraz mistrzowską mieszanką wanilii z Madagaskaru, drzewa sandałowego i bursztynu, możesz uwolnić swoją wyjątkowość i jednocześnie pomóc innym kobietom. To nie tylko piękny zapach, ale także piękny gest!

Kupując produkt w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu, wspierasz fundację Feminoteka, która od lat współpracuje z Avon, aby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. W ramach tej współpracy działa pierwsza aplikacja przeciwprzemocową Avon Alert, dzięki której można zgłosić się do ekspertek fundacji po pomoc. Z aplikacji skorzystało już 55 tysięcy użytkowniczek, a pobrać ją można w sklepie Play i Apple Store.

Kosmetyki z limitowanej kolekcji Avon Kontra Przemoc będą dostępne w katalogu Avon 03/2025 w cenie od 28,99 zł. Można je zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

i Autor: materiały prasowe Avon

