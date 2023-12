i Autor: Materiały prasowe JEMIOL x THEGLOOW.COM

Odkryj magię klimatu starego Hollywood z wyjątkową kolekcją

Projektant Łukasz Jemioł podjął współpracę z marką z THEGLOOW.COM. Jej efektem są dwie niezwykłe sukienki, które podkreślą Twój blask podczas ważnych dla Ciebie momentów. Projekty JEMIOL x THEGLOOW.COM to harmonijne połączenie elegancji, klasy i zmysłowości, co sprawia, że każda z sukienek to unikatowa propozycja, tworząca niepowtarzalny efekt kobiecego blasku.