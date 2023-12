Prezentownik „last minute” czyli… zapachy, które każdy chciałby znaleźć pod choinką. Wielkie promocje w perfumerii Douglas

DLA PEŁNYCH PASJI

Ten zapach rozgrzewa, pobudza wyobraźnię i oddziałuje na zmysły. Mowa o Sì Passione od Giorgio Armani. Zdefiniowany przez połączone akordy bukietu róży i jaśminu, niezwykle intensywny i wymagający, pozwala odkryć na nowo prawdziwą namiętność kobiety niezależnej, wolnej i pełnej pasji, skłonnej do ryzykownych wyborów. Dzięki kompozycji nektaru z czarnej porzeczki w połączeniu z iskrzącą gruszką przypomina dawne echo Sì. Łączy intensywną nutę wanilii i jaśminu, tworząc kobiecy kwiatowo-owocowy zapach. W sercu Sì Passione, odzwierciedlają się emocje luksusowego zapachu, który uwodzicielsko czaruje już od pierwszych akordów.

Giorgio Armani Sì Passione Eau de Parfum Spray Woda perfumowana, 285 zł/30 ml (najniższa cena 30 dni przed promocją: 297,44, cena regularna: 405 zł)

Zobacz także: Efektowny makijaż na Boże Narodzenie. Proste sposoby, jak zrobić wrażenie

i Autor: Materiały prasowe Armani

ALTERNATYWA DLA… DIAMENTÓW

Kobiety kochają diamenty i… wszystko inne, co z nimi związane. Nie dziwi więc pożądanie, jakim darzą perfumy Versace Bright Crystal. Zamknięte we flakonie szlifowanym niczym prawdziwy klejnot wyjątkowej urody. Zmysłowe, krystalicznie przejrzyste i cudownie lśniące, przypadną do gustu kobiecie pewnej siebie, miłośniczce szeroko pojętego stylu glamour. Versace Bright Crystal to łagodny kwiatowy zapach z owocowymi i piżmowymi akcentami. W nucie głowy owoc granatu łączy się z akordem lodowym i cytrusowymi nutami yuzu. W nucie serca lekki kwiatowy bukiet magnolii, piwonii i kwiatu lotosu. Zaś nucie głębi piżmo, ambra i drzewo acajou, pozostawiające zmysłowy woal.

Versace Bright Crystal Woda toaletowa, 163 zł/30 ml (najniższa cena 30 dni przed promocją: 171,68, cena regularna: 310 zł)

i Autor: Materiały prasowe Versace

ZAPACH ZWYCIĘSTWA I MĘSKIEJ MOCY

Invictus od Paco Rabanne to zapach dla zwycięzcy. Dla mężczyzny, który budzi podziw, jest charyzmatyczny i po prostu… sexy. Kompozycja zapachowa w pełni oddaje jego męską naturę, łącząc czystą ekstazę i uzależniającą zmysłowość. Invictus to świeży, drzewny zapach, który łączy w sobie pikantność i muskularność. Świeże, wibrujące i pobudzające preludium buduje morski akord z nutami skórki grejpfruta i liści laurowych. Z kolei hipnotyzujący efekt osiągnięto za pomocą drzewnego akordu ambry o ultra męskim charakterze i animalistycznej sile przyciągania. Drzewo gwajakowe i paczula sprawiają, że nuta głębi wybrzmiewa namiętnie.

Paco Rabanne Invictus Woda toaletowa, 399 zł/100 ml (najniższa cena 30 dni przed promocją: 303,14 zł, cena regularna: 509 zł)

i Autor: Materiały prasowe Paco Rabanne

DLA PEWNEJ SWOICH POTRZEB KOBIETY

Ten zapach jest jak manifest wolności i wielowymiarowości kobiecej natury. Z pewnością przypadnie do gustu kobietom, które nie boją się wychodzić przed szereg, eksperymentować i przełamywać granic. Zapach Libre to elegancja i szczypta szaleństwa zamknięta w prostym flakonie, przywodzącym na myśl klasyczny garnitur. Oplata go złoty monogram YSL, a wieńczy czarna, asymetryczna zatyczka w stylu couture. W Libre od Yves Saint Laurent króluje prowansalska lawenda, która zachęca do odważnego łamania wszelkich granic. Oprócz lawendy wyczuwalne są akcenty mandarynki i czarnej porzeczki. Po chwili zaś jaśmin miesza się i łączy z egzotycznym kwiatem pomarańczy. Bazą zapachu jest słodka wanilia, cedr i piżmo, ponieważ… kobieta może być silna, a jednocześnie na wskroś kobieca; uzależniona od luksusu i pozostająca w zgodzie z naturą. Może być chłodna i rozpalać do białości wewnętrznym żarem, może czerpać z życia garściami… Może krzyczeć tak głośno, jak tylko chce i wyluzować się zawsze wtedy, kiedy tego potrzebuje. Yves Saint Laurent Libre Woda perfumowana Libre, 275 zł/30 ml (najniższa cena 30 dni przed obniżką: 287,53 zł, cena regularna: 405 zł)

i Autor: Materiały prasowe YSL

INDYWIDUALISTKA MA NA IMIĘ… CHLOÉ

Wyjątkowy i ponadczasowy zapach, który odzwierciedla pewność siebie i indywidualność dziewczyny Chloé. Zapach klasy i klasyk sam w sobie. Dla romantyczki, ale i pewnej siebie indywidualistki. Woda perfumowana Signature przenosi do francuskiego różanego ogrodu – świeżego, zwiewnego, upajającego. Otwiera się różą damasceńską, a następnie rozwija we wspaniały wiosenny ogród piwonii, frezji i jaśminu. Nuty głębi – ciepła ambra, eleganckie drewno cedrowe i mech dębowy – wzbogacają zapach o naturalne, roślinne składniki, które dopełniają kwiatowe serce kompozycji. Intensywny czar ziemistych tonów jest pięknie równoważony przez owocowe i flirtujące liczi w nucie głowy. Elegancja róży damasceńskiej w połączeniu z ambrą tworzy szykowny i uzależniający zapach - francuski, elegancki, niejednoznaczny.

Chloé Signature Eau de Parfum, 219 zł/30 ml (najniższa cena 30 dni przed promocją: 264,60 zł, cena regularna: 339 zł)

i Autor: Materiały prasowe Chloe

MĘŻCZYZNA I MORZE

Ten zapach jest jak bilet nad morze. Powiew morskiej bryzy miesza się w nim z orzeźwiającym aromatem cytrusów. Kompozycję pięknie domykają nuty kwiatowo-owocowe. Acqua di Gio Pour Homme od Giorgio Armani - bo o nim mowa - to męska moc w najczystszej postaci. Jeden z najbardziej znanych zapachów od Armani, jest tajemniczy jak brzeg dziewiczej wyspy. Zamknięty w matowym flakonie z piaskowanego szkła, kryje w sobie świeżość bergamotki i neroli oraz orzeźwiającą siłę zielonej mandarynki. Połączone akordy kompozycji morskich nut, kwiatowego jaśminu, zdecydowanego rozmarynu z owocową persymoną pozostawiają za sobą swoistą aurę tajemniczości, której nikt się nie oprze. To idealna kompozycja dla współczesnego mężczyzny – wyraża jego męski charakter i siłę woli.

Giorgio Armani Acqua di Gio Pour Homme Woda toaletowa, 293 zł/50 ml (najniższa cena 30 dni przed promocją: 306,40 zł; cena regularna: 449 zł)

i Autor: Materiały prasowe Hugo Boss

i Autor: Materiały prasowe Douglas