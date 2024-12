Odkryj magię Świąt. Prezenty zapakowane w najpiękniejsze opakowania

Uwielbia pracować z seniorami. "To jest świetna zabawa"

Sklep z ubraniami z 60-letnią tradycją zamyka swoje placówki. 500 sklepów idzie do likwidacji. Ich ubrania w latach 90-tych chciała mieć każda Polka

Podczas 3-dniowego wydarzenia na klientów będą czekać wyjątkowe oferty na zakup prezentów dla bliskich:

Przy zakupach za 349 zł każdy otrzyma modną torbę zakupową fluffy bag,

Przy zakupach za minimum 249 zł wszyscy Klienci otrzymają voucher o wartości 50 zł (ważny stacjonarnie do 24.12.2024).(A jeśli akurat nie możesz odwiedzić DOUGLAS Pop-Up Store w Elektrowni Powiśle również możesz otrzymać fluffy torbę! Będą dostępne w perfumeriach oraz na douglas.pl przy zakupach produktów wybranych marek).

DOUGLAS Christmas Pop-Up Store to także wiele dodatkowych świątecznych atrakcji:

Zdjęcia w magicznej atmosferzePrzy wejściu od ul. Leszczyńskiej na terenie Elektrowni Powiśle „zaparkuje” Christmas Beauty Express, przy którym będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia, a następnie wydrukować je w formie kartki pocztowej i wysłać do najbliższych

Możliwość zapakowania prezentów: premium z charmsami (miętowy papier + złota wstążka + 5 różnych charmsów) oraz personalizacja prezentów poprzez grawerowanie i kaligrafię na kartce.

Strefy marek: Kilian, Clinique, Clarins, Yonelle, Ariana Grande, Douglas Collection

Dla DOUGLAS Pop-Up Store piekarnia Bakery przygotuje specjalne menu: miętowy rogalik i miętową kawę. DOUGLAS CHRISTMAS POP-UP STORE to znacznie więcej niż wyjątkowa strefa – to doświadczenie, które sprawia, że przygotowania do świąt i poszukiwanie prezentu idealnego staną się pełną pozytywnych wrażeń przygodą.

DOUGLAS CHRISTMAS POP – UP STORE 04-06.12.2024 r.

GODZINY 11 – 20

ELEKTROWNIA POWIŚLE, UL. DOBRA 42, WEJŚCIE OD UL. LESZCZYŃSKIEJ | WARSZAWA

i Autor: materiały prasowe Douglas