Odkryj nową kolekcję Crocs x Monsters, Inc. – czas na strasznie modną współpracę!

Gotowa na pierwszy model? Poznaj Sulley Classic Cozzzy Sandal – wyjątkowo miękki model inspirowany futrem Sulley'a w charakterystycznych odcieniach niebieskiego i fioletowego. Buty zdobią miękkie rogi oraz uroczy znaczek Monsters, Inc., które pozwolą Ci straszyć w wielkim stylu!

Jeśli wolisz wkroczyć na scenę jako mistrz żartów – Mike Wazowski, to mamy coś dla Ciebie! Mike Classic Clog to limitowana edycja klapków inspirowana ulubionym zielonym cyklopem. Wyposażone w ostre zęby i rogi klapki, są dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, więc cała rodzina może poczuć się wyjątkowo komfortowo dzięki amortyzowanej podeszwie Croslite™ od Crocs z logo Monsters, Inc.

Jeśli mowa o komplecie – Crocs i skarpetki to para idealna jak Mike i Sulley! Złap swój ulubiony duet, wymieszaj style ze swoim najlepszym kumplem i poczuj pełną wygodę dzięki tym zabawnym modelom.

Nie zapominaj o detalach! Zestaw Monsters, Inc. Jibbitz™ 5-pack to najlepszy sposób na dopełnienie swojego stylu. Dodaj te charmsy do swojej pary i bądź gotów wyróżnić się z tłumu!

i Autor: materiały prasowe Crocs