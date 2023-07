Odkryj nowy wymiar pielęgnacji. Postaw na jogurtowe nawilżenie

Letni must have w Twojej szafie. Przegląd najważniejszych trendów sezonu

Multizadaniowa jogurtowa maska PHLOV odpowiada na potrzeby różnych typów cery, a lekka, kremowa konsystencja zapewnia wielopoziomowe nawilżenie. Wspiera procesy regeneracyjne, koi skórę wystawioną na szkodliwe czynniki zewnętrzne, takie, jak promieniowanie słoneczne, a także chroni ją przed przesuszeniem. Widocznie poprawia jej dotlenienie oraz wpływa na zwiększenie elastyczności. Wegańska maska może być uzupełnieniem pielęgnacji dla każdej cery, w każdym wieku. Latem skóra spragniona jest nawilżenia oraz orzeźwienia, dlatego najprzyjemniejszym momentem po upalnym dniu może stać się kojący rytuał z jej wykorzystaniem.

Wielozadaniowe wegańskie składniki

Wegański jogurt to superfood dla cery. W jego formule aż 98,1% składników jest pochodzenia naturalnego. Warto przyjrzeć się także ich połączeniu. To dzięki selektywnie dobranym składnikom jogurtowa formuła może być tak skuteczna. Aż siedem dobroczynnych komponentów zostało zamkniętych w słoiczku. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że kokos to naturalny probiotyk, który pomaga przywrócić równowagę mikrobiomu. Precyzyjnie zmniejsza widoczne zaczerwienienia naskórka. Kolejnym skutecznym składnikiem jest kompleks cukrów, pochodnych glukozy i ksylitolu, który ułatwia syntezę kwasu hialuronowego oraz zapewnia natychmiastowe wiązanie wody we wszystkich warstwach skóry, a co za tym idzie długotrwale i skutecznie nawilża. Z kolei kwas uronowy widocznie rozjaśnia skórę. Co więcej, poprawia jej strukturę i pomaga chronić ją przed czynnikami atmosferycznymi. Dwa rodzaje kwasu hialuronowego: wysoko- i niskocząsteczkowy to innowacyjne połączenie, które przynosi jeszcze bardziej widoczne efekty niż standardowe formuły. Forma niskocząsteczkowa dogłębnie nawadnia skórę, a wysokocząsteczkowa tworzy niewidoczny film, który pomaga chronić naskórek przed wolnymi rodnikami i podrażnieniami. Sok z aloesu jest źródłem witamin, minerałów i aminokwasów. Dotlenia, nawilża skórę oraz wspiera jej procesy regeneracyjne. Inozytol pozyskiwany z buraka cukrowego, stymuluje metabolizm komórek, niweluje nadmierną suchość oraz pomaga zwalczać oznaki starzenia.

Relaksujący rytuał

Pielęgnacja powinna nie tylko przynosić widoczne efekty, ale i stanowić przyjemny i relaksujący rytuał, do którego będziemy chciały regularnie wracać. Maseczkę najlepiej nakładać 2-3 razy w tygodniu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu przy pominięciu okolicy oczu. Jej kremowa konsystencja sprzyja wykonaniu delikatnego masażu. Następnym krokiem jest 15 minut relaksu. To idealny domowy zabieg dla osób, które zapominają na co dzień o #selfcare, dlatego warto zadbać o to, aby na ten czas oderwać się od codziennych obowiązków. Efekt zauważalny będzie od razu po aplikacji. Skóra stanie się odczuwalnie bardziej jędrna i promienna, z czasem zmarszczki staną się mniej widoczne, a my będziemy wyglądać na bardziej wypoczęte. Wegański jogurt z kokosa sprawdzi się świetnie podczas wakacji - jako ukojenie, kiedy twarz jest zaczerwieniona i potrzebuje działania łagodzącego i wyciszającego.

