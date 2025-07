Odkryj pielęgnacyjne rytuały z całego świata

Marzysz o dalekich (i częstych!) podróżach niczym prawdziwa influencerka travel? Linia DOUGLAS HOME SPA jest jak bilet wstępu do SPA zlokalizowanych w najdalszych zakątkach świata. Dzięki niej możemy odkryć tradycyjne rytuały pielęgnacyjne z różnych kierunków. Zapachy linii pobudzają wyobraźnię, pozwalają się zrelaksować i przenieść tam, gdzie akurat teraz najbardziej potrzebujemy, a ich niezwykłe konsystencje gwarantują przyjemne doznania sensoryczne.

Chciałabyś znaleźć się na plaży tu i teraz? Sięgnij po Résidence Seathalasso. Potrzebujesz chwili w ogrodzie? Garden of Harmony przeniesie twoje zmysły do rajskiego ogrodu. Dzięki The Palace of Orient zajrzysz do pełnego tajemnic orientalnego ogrodu. Z kolei The Lagoon Leilani doskonale wprowadzi cię w klimat bezludnej tropikalnej wyspy, na której się wyciszysz. Dla pełnego stanu zen przyda się wizyta w Villa Bali. Szukasz dawki energii i orzeźwienia? Z The Land of Vasta poczujesz się, jak podczas kąpieli w nordyckiej wannie.

Odkryj produkty DOUGLAS HOME SPA inspirowane najbardziej luksusowymi SPA na całym świecie!

La Résidence Seathalasso

Poczuj moc orzeźwiającej pielęgnacji ciała i skutecznych formuł, które oczyszczają i pozostawiają na skórze świeży, morski zapach. Dzięki nim ekskluzywny nadmorski kurort możesz odwiedzać przez cały rok. La Résidence Seathalasso Invigorating Body Scrub od DOUGLAS HOME SPA przekształca każdą sesję pielęgnacyjną w doświadczenie spa. Zawiera sole morskie, a jego delikatny peeling emanuje również delikatnym morskim zapachem - połączenie świeżych i słonych nut jest inspirowane mocą morza. Peeling jest bardzo delikatny, usuwa martwe komórki naskórka i pozostawia skórę elastyczną.

Garden of Harmony

Połączenie nut kwiatowych tej linii teleportuje Cię do rajskiego ogrodu podczas… każdej kąpieli. Doskonałe połączenie składników delikatnie, ale skutecznie oczyści skórę. Pianka pod prysznic Garden of Harmony Caring od DOUGLAS HOME SPA pozostawia na skórze uczucie świeżości i pieści zmysły niczym delikatna bryza. W kontakcie z wodą kremowa konsystencja przekształca się w cudownie miękką piankę, która bardzo delikatnie oczyszcza skórę. Dzięki delikatnym nutom migdałów i pomarańczy, pianka pod prysznic jest ja podróż od codzienności prosto do spokojnego, pięknie kwitnącego ogrodu, w którym możesz odprężyć ciało, umysł i duszę. Każdy prysznic jest tak relaksujący, jak wycieczka do spa!

The Palace of Orient

To doskonałe połączenie delikatnego zapachu róży i olejku arganowego brzmi jak dobry plan na relaks pod prysznicem. Dzięki temu każde wejście pod niego staje się małym rytuałem spa. The Palace of Orient Comforting Body Wash marki DOUGLAS HOME SPA to miękka, bardzo przyjemna dla skóry pianka, która pozostawia uczucie sprężystości i świeżości. Delikatne nuty zapachowe przeniosą Twoje zmysły do magicznego, orientalnego pałacu, w którym wszystko jest możliwe: róże i olejek arganowy tworzą niebiańskie doznania zapachowe i zapewniają chwilę relaksu.

The Lagoon Leilani

To linia, która przenosi zmysły na bezludną tropikalną wyspę. Cudownie oczyszcza i pozostawia skórę świeżą i elastyczną. W linii – podobnie jak we wszystkich pozostałych z marki DOUGLAS HOME SPA - obok kosmetyków pielęgnacyjnych znajdziemy zapachowe mgiełki. Kwiatowa mgiełka do ciała Lagoon Leilani ekspresowo zabiera nas w tropiki. Jest niczym wycieczka na spokojną wyspę, gdzie czas w pełni poświęcony jest regeneracji i odnowie.

Villa Bali

Wybierz się na wycieczkę do balijskiego spa i zrelaksuj się. Kremowa konsystencja produktów w kontakcie z wodą przekształca się w miękką oczyszczającą piankę. Całość rytuału dopełni rozpieszczenie skóry balsamem do ciała lub kremem do rąk. A żeby w 100% poczuć się jak w spa, zapal świecę Villa Bali DOUGLAS HOME SPA, która stworzy niezrównaną atmosferę dobrego samopoczucia dzięki fantastycznemu połączeniu delikatnych nut drzewa sandałowego i zapachu kwiatu frangipani.

The Wild Forest Lodge

Zanurz się w dzikiej harmonii, gdzie zmysły otula chłód porannej rosy i kojący szept lasu. Jeśli pragniesz odpoczynku w sercu natury, linia The Wild Forest Lodge stanie się Twoją osobistą enklawą spokoju. Zapach drzewa cedrowego i wetiweru jest orzeźwiający jak spacer po lesie i przenosi do zacisznej kryjówki, miejsca odosobnienia i rewitalizacji. Dzięki kremowi do rąk The Wild Forest Lodge od DOUGLAS HOME SPA możesz rozpieszczać swoje dłonie odżywczą formułą. Szybko wchłaniający się nie tylko natychmiastowo nawilża dłonie, ale także pielęgnuje, pozostawiając przyjemny zapach.

Land of Vasta

Ostatnim punktem relaksującej podróży jest orzeźwiająca kąpiel w nordyckiej wannie, której idealnym zwieńczeniem będzie otulenie skóry dawką pielęgnacyjnych składników. Lekki balsam do ciała Land of Vasta DOUGLAS HOME SPA bardzo szybko się wchłania, nawilża i pozostawia skórę gładką. Energetyzujące i świeże zapachy drzewa gwajakowego i ekstraktu z brzozy zamieniają każdą sesję pielęgnacyjną w chwilę relaksu - jak zabieg spa w międzyczasie!