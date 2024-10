Odkryj sekret idealnego makijażu Pauliny Krupińskiej

PINK SOFT MAKE-UP

Jesienny makijaż pełen glow? Tak jak Paulina postaw na pink soft make-up. Do jego wykonania wystarczą trzy produkty Douglas Collection: płynny cień Liquid Eye Glow o intensywnej pigmentacji i metalicznym wykończeniu, rozświetlający puder Aquarelle Powder i satynowa szminka Absolute Satin Lipstick.

TRIK EKSPERTA: Cienie w płynie Douglas Collection Eye Glow w odcieniach Rosewood i Champagne dzięki łatwej aplikacji i nieograniczonym możliwościom pozwalają stworzyć niezliczone looki makijażowe, nadając oczom pięknego blasku i wyjątkowego charakteru. Co więcej - idealnie sprawdzą się także jako rozświetlacz. Nałóż odrobinę na kość policzkową i rozprowadź palcami, aby uzyskać efekt rozświetlenia skóry. To idealny kosmetyk do noszenia w torebce, aby szybko odświeżyć makijaż.

Efekt glow podkręci Aquarelle rozświetlająco-brązujący puder do twarzy i ciała, o niezwykle lekkiej i jedwabistej konsystencji. Można go aplikować zarówno na mokro jak i na sucho.

SMOKEY EYES MAKE-UP

Nonszalanckie smokey eyes to sposób Pauliny Krupińskiej na elegancki, jesienny look! Lekko przydymione oko i ekstremalnie pogrubione rzęsy to klasyka w świecie beauty oraz synonim elegancji i zmysłowego spojrzenia. Ten ponadczasowy look charakteryzują subtelne przejścia między odcieniami ciemnych kolorów, tworzące efekt głębi i maksymalnego podkreślenia oka. Paulina Krupińska uzyskała efekt zmysłowo przydymionego oka dzięki kredce Eye Glow w odcieniu Pearly Grey oraz maskarze Lash Curve.

TRIK EKSPERTA: Kredka Eye Glow doskonale podkreśla oczy i jest magicznym cieniem do powiek oraz eyelinerem w jednym! Dzięki kremowej konsystencji jest łatwa do nałożenia i równomiernego roztarcia za pomocą piankowej końcówki lub palców. W dodatku utrzymuje się na powiekach 12 godzin.

Dodatkowo podkręć swoje spojrzenie dzięki Lash Curve Mascara. To tusz do rzęs o intensywnie czarnym kolorze, wzbogacony wspierającym kondycję rzęs masłem shea. Unosi je od samej nasady, tworząc efekt ich liftingu i wydłużenia.

INDYWIDUALNE PORADY W PERFUMERIACH DOUGLAS

Makijaż Douglas Collection to aż kilkaset produktów dostępnych wyłącznie w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl. Marka regularnie wprowadza nowe produkty podążając za aktualnymi trendami, aktualizuje formuły zgodnie z najnowszymi osiągnieciami technologii i w duchu zrównoważonego rozwoju.

Ponadto wszystkie perfumerie DOUGLAS oferują bezpłatne, szybkie konsultacje i 5-MINUTOWE SERWISY MAKIJAŻOWE, umożliwiając klientom bezpośrednie zapoznanie się z produktami i ich przetestowanie na własnej skórze. Podczas spotkania eksperci marki zaprezentują pasujące do danej osoby produkty makijażowe i pokażą, jak je odpowiednio stosować! Idealny podkład, dobrze dobrana pomadka? Przyjdź do perfumerii DOUGLAS i stwórz swój wyjątkowy look!

i Autor: materiał prasowy Douglas

