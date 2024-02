Odkryłam prosty sposób na przedłużenie trwałości perfum. Odkąd rozpylam zapach w ten sposób to aromat utrzymuje się przez wiele godzin. Sposób na przedłużenie trwałości perfum

Dlaczego perfumy szybko wietrzeją?

Perfumy to niewidoczny dodatek, który sprawia, że wyróżniamy się z tłumu. To właśnie zmysł węchu najlepiej aktywuje wspomnienia, a zapach mogą być katalizatorem dobrych emocji. Perfumy kojarzą się z elegancją oraz luksusem. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że nie każdy zapach w pięknym flakonie to perfumy. Najczęściej spotykane są wody perfumowane, które posiadają nieco mniejsze stężenie olejków eterycznych niż perfumy. Woda perfumowana posiada około 15 proc. zawartości olejków eterycznych, zaś perfumy 20 proc. W sklepach można także znaleźć wody toaletowe, których zawartość olejków eterycznych wynosi około 10 proc. To często ma wpływ na trwałość zapachu. Są sposoby, które pozwolą wydłużyć Ci trwałość perfum i sprawią, że zapach będzie wyczuwalny o wiele dłużej.

Perfumy aplikuję tylko w ten sposób. Dzięki temu przedłużam ich trwałość ko kilka godzin

Sposób aplikacji perfum ma ogromne znaczenie. Prawidłowa aplikacja zapachu pozwala na wydłużenie jego trwałości. Najważniejszą zasadą jest, by pryskać perfumy na nawilżoną skórę. Często rekomenduje się stosowanie perfum od razu po wyjściu z kąpieli. Ja korzystam z innego sposobu. Zanim sięgnę po perfumy to w wybranie miejsca na skórze aplikuje nawilżający balsam. Wybieram krem o nieco bardziej tłustej konsystencji. Potem dokładnie te miejsca spryskuję perfumami. Tłusta lub olejowa baza przedłuża trwałość zapachu i sprawia, że utrzymuje się on dłużej na skórze. Olejki same w sobie są genialnym przedłużaczem trwałości perfum. Od kiedy zaczęłam perfumy aplikować w ten sposób to zauważam znaczącą różnicę w ich trwałości.

