Odkrywamy Sekrety Wizażystów

Marka Embryolisse przez cały październik świętuje otwarcie nowego rozdziału w uwielbianej przez klientów linii Sekrety Wizażystów.

Co się zmieniło?

Linia zyskała odświeżoną, elegancką szatę graficzną, a wraz z nią do oferty dołączają nowe produkty, które łączą makijaż z pielęgnacją – w duchu francuskiej filozofii piękna. Poniżej przedstawiamy nasze jesienne premiery – trzy wyjątkowe produkty stworzone wspólnie z profesjonalnymi francuskimi makijażystami:

Sztyft Koloryzujący 3w1 Mocha

Kultowy Sztyft Koloryzujący 3w1 powraca – teraz w nowym odcieniu Mocha, stworzonym we współpracy z wizażystą Olivierem Tissotem!

Kremowa formuła oparta w 98% na składnikach pochodzenia naturalnego pielęgnuje i odżywia skórę, pozwalając uzyskać spójny, świeży look. Ciepły, zmysłowy brąz Mocha, uznany za Pantone za kolor roku 2025, idealnie sprawdzi się zarówno na ustach, jak i policzkach czy powiekach dodając makijażowi elegancji i charakteru.

i Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe

Puder Rozświetlająco-Brązujący

Naturalnie rozświetlona, muśnięta słońcem cera przez cały rok – z nową wersją naszego pudru z linii Sekrety Wizażystów.

To idealne połączenie makijażu i pielęgnacji: jedwabista, matująca formuła pudru ryżowego z pigmentami i subtelnymi, rozświetlającymi mikrodrobinkami nadaje skórze ciepły, subtelny blask, a dodatek kwasu hialuronowego i oleju jojoba dodatkowo nawilża, wygładza i zmiękcza skórę.

i Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe

CC Krem+

To udoskonalona wersja naszego kultowego kremu CC, która łączy pielęgnację i makijaż w jednym, wyjątkowym produkcie.

W 94% naturalna, wegańska formuła, dostępna jest w czterech odcieniach – Light, Nude, Gold i Chocolate, została opracowana tak, by dopasowywać się do karnacji, ujednolicać cerę i podkreślać jej naturalne piękno. Dzięki połączeniu naturalnych pigmentów i składników odżywczych, takich jak zapewniający nawilżenie kwas hialuronowy czy balansujący ekstrakt z mandarynki skóra wygląda na zdrowszą, wypoczętą i promienną przez cały dzień.