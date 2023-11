Odliczanie do świąt pełne przyjemności. E.Wedel i OnlyBio prezentują efekty kolejnej współpracy

Jesień na rowerze – co zrobić, by cieszyć się jazdą?

Warianty uwielbianych przez konsumentów wedlowskich słodyczy ponownie stały się inspiracją do przygotowania wyjątkowej, limitowanej edycji kosmetyków OnlyBio. Kolejna współpraca obu marek podkreśla wartości deklarowane przez nie na co dzień, dotyczące przyjemności płynącej z najwyżej jakości produktów. Zarówno słodycze, jak i kosmetyki dają nam wiele okazji do celebrowania dobrych chwil i rozpieszczania się każdego dnia. To kolejny raz, kiedy przyjemność czerpana z rozpływającej się w ustach wedlowskiej czekolady, będzie towarzyszyła pielęgnacyjnym rytuałom.

Kalendarz adwentowy pełen przyjemności

Tak jest! Marka OnlyBio we współpracy z E.Wedel prezentuje swój wyjątkowy kalendarz adwentowy. W dwudziestu czterech okienkach znaleźć można zarówno unikalne kosmetyki, jak i wedlowskie słodkości. To one sprawią, że czekanie na Boże Narodzenie będzie jeszcze przyjemniejsze.

i Autor: Materiały prasowe Wedel

Opracowane przez OnlyBio kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów dostępne są w czterech limitowanych liniach zapachowych, inspirowanych i pachnących dokładnie tak samo, jak wedlowskie słodycze: Ptasie Mleczko® Waniliowe, batony Pawełek Toffi i Bajeczny oraz wafelek WW. Odkrywając okienka kalendarza znajdziesz m.in. odżywkę proteinową, humektantową i bez spłukiwania, szampon nawilżający, balsam i peeling do ciała, maskę ratunkową, a także nowość w portfolio marki – peeling i balsam do ust. Ponadto, w kalendarzu znajdą się także wedlowskie słodycze w małym formacie: batoniki i wafelki, które dodadzą przyjemności każdego dnia.

Zanim jednak otworzysz Kalendarz Adwentowy E.Wedel i OnlyBio, zobacz jak imponująco prezentuje się także jego opakowanie. Produkt przybrał bowiem kształt pudełka z grafiką, która nawiązuje do tradycji czekoladowej marki, czyli pierwszej pijalni czekolady o nazwie Staroświecki Sklep. Nie jest to jednak historia, ponieważ w budynku tym, przy ul. Szpitalnej 8 w Warszawie, konsumenci nadal mogą odwiedzić firmowy sklep i Pijalnię Czekolady E.Wedel.

Personalizowana przyjemność świadomej pielęgnacji włosów

W ramach limitowanej kolekcji produktów E.Wedel i OnlyBio dostępny będzie także limitowany, wyjątkowy DIY HAIR SET – stwórz wymarzone maski do włosów. Produkt składa się z jednej maski do włosów oraz czterech boosterów zapachowych, nawiązujących do wedlowskich słodyczy: pianek Ptasie Mleczko® Waniliowe, batonów Pawełek Toffi i Bajeczny oraz wafelka WW. Unikalny zestaw, niezależnie od preferencji zapachowych, każdego dnia pozwoli nam stworzyć produkt pielęgnacyjny, który w pełni odpowie potrzebom naszych włosów.

Eleganckie opakowanie sprawi, że propozycja sprawdzi się doskonale jako prezent dla siebie oraz dla każdej miłośniczki kosmetyków OnlyBio.

Produkty będące efektem współpracy marek E.Wedel i OnlyBio dostępne będą wyłącznie w sieci sklepów Rossmann od 3 listopada 2023 roku oraz w sklepie internetowym www.onlybio.life. Warto się pospieszyć, gdyż zarówno Kalendarz adwentowy, jak i DIY HAIR SET dostępne będą na półkach tylko do wyczerpania zapasów.

i Autor: Materiały prasowe Wedel