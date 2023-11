Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Te prezenty do zawsze dobry pomysł

Boże Narodzenie w październiku nie brzmi dobrze, jednak to doskonały czas, by powoli wdrażać się i przygotowywać do grudniowych świąt. Warto już teraz przejrzeć oferty sklepów, bowiem już teraz pojawiły się w nich świąteczne propozycje. Wbrew pozorom to październik może być najlepszym miesiącem na kupowanie prezentów dla bliskich. My też znamy te grudniowe szaleństwo po sklepach, kiedy to z paniką w oczach szukamy upominku idealnego, albo z trwogą wyczekujemy, czy kurier zdąży przywieźć nasze zamówienia. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy przyjść do was z pomysłami na prezent wcześniej.

Giorgio Armani Si zestaw prezentowy dla kobiet z wodą perfumowaną

Ekskluzywny zestaw prezentowy dla niej z limitowanej, świątecznej kolekcji

Trzy wyjątkowe produkty z linii Si

Duży i mały flakon z wodą perfumowaną

Nawilżający i wygładzający balsam do ciała

Odkryj magię świąt wraz z Giorgio Armani. Ta kultowa marka przygotowała dla Ciebie produkty najwyższej jakości i luksusowe doznania zamknięte w unikalnym zestawie prezentowym po to, aby nadchodzące święta były wyjątkowe i magiczne.

W zestawie prezentowym Si znajdziesz:

duży flakon z wodą perfumowaną Si 100 ml,

mały flakon podróżny z wodą perfumowaną Si 15 ml,

perfumowany balsam do ciała Si 50 ml.

Woda perfumowana Si

Luksusowa woda perfumowana Si od Giorgio Armani to hołd złożony nowoczesnej, naturalnej i wolnej kobiecie. Kobieta Armani jest kobietą silną, niezależną i pełną klasy. Jest charyzmatycznym uosobieniem włoskiej elegancji. Przyciąga jak magnes i kusi zmysłowym, odważnym zapachem. Zapach Si otwierają nuty wyrazistej czarnej porzeczki. W sercu zapachu rozkwita dystyngowana frezja i róża majowa. W bazie zapachu mieszają się ciepłe nuty drzewne i egzotyczna paczula. Kompozycję dopełniają akcenty słodkiej wanilii. Zapach Si jest idealnym wyborem zarówno na co dzień, jak i na specjalne wieczorne wyjścia.

Giorgio Armani My Way zestaw prezentowy dla kobiet z wodą perfumowaną

Ekskluzywny zestaw prezentowy dla niej z limitowanej, świątecznej kolekcji

Kwiatowa woda perfumowana My Way w dwóch wariantach

Standardowy flakon i flakon w wersji podróżnej

Doskonała propozycja dla otwartych i nowoczesnych kobiet

Odkryj magię świąt wraz z Giorgio Armani. Ta kultowa marka przygotowała dla Ciebie produkty najwyższej jakości i luksusowe doznania, zamknięte w unikalnym zestawie prezentowym po to, aby nadchodzące święta były wyjątkowe i magiczne.

W zestawie prezentowym My Way znajdziesz:

flakon z wodą perfumowaną My Way (30 ml),

mały flakon podróżny z wodą perfumowaną My Way (7 ml).

Woda perfumowana My Way

Nowoczesna woda perfumowana My Way od Giorgio Armani to doskonała propozycja dla naturalnych, autentycznych i otwartych na świat kobiet. My Way to niezwykle świeży, kwiatowy zapach, który utrzymuje się na skórze nawet przez cały dzień. Zapach stworzony jest ze składników z całego świata, pozyskiwanych w sposób zrównoważony. MyWay otwierają nuty soczystej, włoskiej bergamotki i kwiatu pomarańczy z Egiptu. W sercu zapachu wyczuwalna jest indyjska tuberoza, a nutami bazy są wanilia z Madagaskaru i cedr z Virginii. Zapach My Way jest idealnym wyborem na co dzień.

Giorgio Armani Code zestaw prezentowy dla mężczyzn z perfumami

Ekskluzywny zestaw prezentowy dla niego z limitowanej, świątecznej kolekcji

Perfumy Code dwa flakony

Standardowy flakon i flakon w wersji podróżnej

Doskonała propozycja dla współczesnych mężczyzn, którzy odważnie kroczą przed siebie

Odkryj magię świąt wraz z Giorgio Armani. Ta kultowa marka przygotowała dla Ciebie produkty najwyższej jakości i luksusowe doznania zamknięte w unikalnym zestawie prezentowym po to, aby nadchodzące święta były wyjątkowe i magiczne.

W zestawie prezentowym Code znajdziesz:

flakon z perfumami Code (75 ml),

mały flakon podróżny z perfumami Code (15 ml).

Perfumy Code

Perfumy Code to esencja męskiej elegancji i ponadczasowego stylu. Ten wyjątkowy zapach od marki Giorgio Armani emanuje zmysłowością i tajemniczością oraz przyciąga uwagę. Code to drzewnoaromatyczna kompozycja, w której wyczuwalne są nuty bergamotki, szałwii muszkatołowej, fasoli tonka i cedru. Ta idealna mieszanka nadaje perfumom niepowtarzalnego charakteru i trwałości. Oprócz tego perfumy Code zamknięte są w wyjątkowym, czarnym flakonie, który można wielokrotnie napełniać.

Emporio Armani Stronger With You Intensely zestaw prezentowy dla mężczyzn z wodą perfumowaną

Awangardowy męski zapach.

Zestaw prezentowy dla niego z limitowanej, świątecznej kolekcji

Trwała woda perfumowana Stronger With You Intensely

Oryginalne połączenie różowego pieprzu, szałwii, toffi i zamszu

Odkryj magię świąt wraz z Emporio Armani. Ta kultowa marka przygotowała dla Ciebie produkty najwyższej jakości i luksusowe doznania zamknięte w unikalnym zestawie prezentowym po to, aby nadchodzące święta były wyjątkowe i magiczne.

W zestawie prezentowym znajdziesz:

flakon z wodą perfumowaną Stronger With You Intensely (50 ml),

flakon podróżny z wodą perfumowaną Stronger With You Intensely (15 ml).

Woda perfumowana dla mężczyzn Stronger With You Intensely

Odkryj nową definicję męskiej pewności siebie z wodą toaletową Stronger With You Intensely od Emporio Armani. Stronger With You Intensely to zapach fougere, który wyraża ducha współczesnego mężczyzny, pełnego charyzmy i energii. Tworząc tę kompozycję, mistrzyni perfumiarstwa Cécile Matton pragnęła uwiecznić unikalną relację między dwójką zakochanych, pełną namiętności i emocji. Stronger With You Intensely otwiera się nutami różowego pieprzu i jałowca, które nadają mu charakteru i elegancji. W sercu zapachu pojawia się wyjątkowa kombinacja szałwii, lawendy i słodkiego toffi, tworząca niepowtarzalne i zmysłowe doznania. Natomiast w bazie zapachu możemywyczuć nuty słodkiej wanilii w połączeniu z fasolką tonka i unikalnym zapachem zamszu. Stronger With You Intensely jest wyrazem odwagi, elegancji i pewności siebie, które są nieodłącznymi cechami współczesnego mężczyzny. Ta woda perfumowana doskonale sprawdza się jako zapach na co dzień i na specjalne okazje.

Giorgio Armani Acqua di Gio zestaw prezentowy dla mężczyzn z wodą toaletową

Zakochaj się w męskiej wodzie toaletowej Acqua di Gio od Giorgio Armani, tylko teraz dostępnej w limitowanym zestawie prezentowym.

Skład świątecznego zestawu Giorgio Armani:

woda toaletowa Acqua di Gio 100 ml,

woda toaletowa Acqua di Gio w wersji podróżnej 15 ml,

żel pod prysznic Acqua di Gio 75 ml.

Zapach Acqua di Gio

Woda toaletowa Acqua di Gio została stworzona w 1996 roku i od lat niezmiennie podbija serca milionów mężczyzn i kobiet na całym świecie. Woda Acqua di Gio to aromatyczno-cytrusowa kompozycja, dodająca energii i pewności siebie. Nuty głowy zapachu stanowią orzeźwiające cytrusy – limonka, mandarynka oraz kwiat neroli. W sercu zapachu rozbrzmiewają świeże nuty morskie oraz aromatyczne przyprawy, m.in. rozmaryn. W bazie zapachu wyczuwalne są leśne akcenty cedru. Całejkompozycji elegancji dodaje paczula, a odrobiny świeżości – owoc kaki (persymona).

Woda toaletowa od Giorgio Armani jest doskonałym wyborem na prezent dla mężczyzny. Dodatkowo teraz dostępna jest w wyjątkowym limitowanym zestawie. Wybierz zestaw Acqua di Gio i spraw komuś bliskiemu miłą niespodziankę.

