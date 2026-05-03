Odporność i optymalne nawilżenie. ABC wsparcia dla struktury skóry

Jeśli mowa o wsparciu struktury skóry – nie sposób przecenić działania ceramidów. W dużym skrócie – jest to „cement”, który spaja komórki warstwy rogowej naskórka. Dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpiecza cerę przed TEWL (Transepidermal Water Loss) czyli przeznaskórkową utratą wody. – Kondycja naszej skóry w ogromnym stopniu zależy od poziomu nawilżenia. Cera pozbawiona wody staje się nieelastyczna, reaktywna i podatna na podrażnienia. Często odczuwamy także szorstkość, ściągnięcie, a nawet pieczenie. Jednym z kluczowych beauty-zadań zawsze powinna być optymalizacja nawilżenia. Realizacji tego celu sprzyja włączenie do codziennej rutyny produktów opartych na mocy ceramidów – mówi Magdalena Słomnicka, kosmetolog, ekspert marki SOLVERX®. – Ceramidy, czyli naturalne lipidy, wypełniają przestrzenie między komórkami naskórka, „uszczelniając” strukturę skóry, a w konsekwencji – realnie ją wzmacniając i czyniąc ją mniej podatną na mikrouszkodzenia. W przypadku cery wrażliwej i suchej – to właściwość nie do przecenienia. Skóra ma naturalną skłonność do utraty ceramidów, dlatego ich uzupełnianie jest jednym z filarów pielęgnacyjnych. Kompleks trzech ceramidów znajdziemy w linii SOLVERX® Sensitive Skin – dodaje.

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Kosmetolodzy wskazują, że to jeszcze nie koniec listy zalet ceramidów. Warto wiedzieć, że pomagają one także ograniczyć przenikanie w głąb cery szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia, kurz, bakterie i promieniowanie UV. Jest to możliwe właśnie dzięki uszczelnieniu struktury skóry i wzmocnieniu naturalnych mechanizmów ochronnych. Dzięki tej właściwości ceramidów – skóra jest mniej podatna na podrażnienia i lepiej „radzi sobie” z codziennym stresem środowiskowym, co jest szczególnie ważne w przypadku cery wrażliwej i nadreaktywnej.

Z czym warto łączyć ceramidy?

Eksperci podkreślają, że skóra „docenia” skuteczne, kosmetologiczne połączenia. Ich zdaniem w przypadku pielęgnacji cery suchej i wrażliwej świetnie współgra zestawienie ceramidów z cholesterolem roślinnym oraz wolnymi kwasami tłuszczowymi, które pomagają odbudować warstwę lipidową naskórka. – Takie połączenie skutecznie ogranicza utratę wilgoci i maksymalizuje odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych. W przypadku cery reaktywnej ma to szczególne znaczenie – zaznacza Magdalena Słomnicka. – Skutecznym uzupełnieniem pielęgnacji jest również kwas hialuronowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i wygładzających. Warto także docenić rolę oliwy z oliwek w codziennej rutynie. Ten naturalny składnik działa jako antyoksydant, a jednocześnie

wspiera elastyczność skóry i sprzyja jej regeneracji. Skóra sucha i szorstka wyraźnie zyskuje na dobrych połączeniach – dodaje.

Wraz z nadejściem wiosny cera może ujawniać wzmożone przesuszenie – skutek zimowych aktywności na świeżym powietrzu, dużych wahań temperatur oraz wielu godzin spędzonych w ogrzewanych i klimatyzowanych wnętrzach. Kosmetolodzy podkreślają, że jest to moment, w którym na pierwszy plan powinny wysunąć się nawilżenie i bardzo skuteczna odbudowa struktury skóry. Wśród składników szczególnie polecanych w tym okresie wymieniają ceramidy, kwas hialuronowy oraz naturalne oleje.

SOLVERX® serum do twarzy z ceramidami

LINIA Sensitive Skin

Serum z ceramidami do pielęgnacji skóry twarzy wrażliwej, suchej i dojrzałej.

Zawiera kompleks trzech ceramidów, kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania bariery hydrolipidowej.

Cholesterol roślinny i wolne kwasy tłuszczowe uzupełniają lipidy naskórka, poprawiając jego odporność na przesuszenie i czynniki zewnętrzne.

Fitosfingozyna wspomaga proces regeneracji, łagodzi podrażnienia i wspiera równowagę mikrobiomu skóry.

Olej ze słodkich migdałów zmiękcza i wygładza naskórek, zapewniając mu długotrwałe uczucie nawilżenia i komfortu.

Autor: SOLVERX/ Materiały prasowe

SOLVERX® krem odżywczy na noc z ceramidami

LINIA Sensitive Skin

Krem o bogatej, odżywczej konsystencji, stworzony do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i dojrzałej.

Kwas hialuronowy intensywnie nawilża i wygładza, a oliwa z oliwek bogata w antyoksydanty wspiera odbudowę i elastyczność naskórka.