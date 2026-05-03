Moda na bieganie nie zwalnia tempa! To już coś więcej niż aktywnośc fizyczna

Karolina Piątkowska
2026-05-03 9:34

Moda na bieganie opanowała Europę — liczba wyszukiwań związanych z bieganiem na Zalando wzrosła aż o 83%. To, co kiedyś było samotną aktywnością, przekształciło się w pełnoprawny ruch kulturowy: rekordowa liczba osób dołącza do klubów biegowych, zapisuje się na swoje pierwsze zawody i pokonuje codzienne kilometry jako formę dbania o siebie. Zaczynając od butów z płytką karbonową po miękkie jak chmurka buty do regeneracji — wiosenna kolekcja biegowa Zalando obejmuje każdy typ biegacza, niezależnie od tempa czy ambicji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Kobieta biegnąca w neonowych szortach i sportowym topie obok mężczyzny niosącego ubrania i kobiety w dżinsowej spódnicy, ilustrująca aktywność fizyczną i codzienne sytuacje, o których przeczytasz więcej na Super Biznes. Kampania Zalando zachęca do biegania.

GOTOWI DO STARTU

Wraz ze wzrostem wyszukiwań butów z płytką karbonową o 400% oraz modelu Nike Air Zoom Alphafly Next 3 o 322%, szybkość stała się dostępna dla wszystkich. Alphafly prowadzi stawkę jako król maratonów, łącząc poduszki Air Zoom, piankę ZoomX i pełnej długości płytkę Flyplate dla maksymalnego zwrotu energii. Adidas odpowiada modelem Adizero Adios Pro 4, opartym na technologii EnergyRods 2.0 i ulepszonej geometrii „rockera”, zapewniającej płynniejsze przetaczanie stopy. Saucony Endorphin Elite 2 łączy niezwykle reaktywną piankę PWRRUN HG z naciętą płytką karbonową dla maksymalnego „odbicia” przy wybiciu, podczas gdy Endorphin Pro 4 oferuje bardziej przystępne wejście w świat technologii karbonowej — szybkie, ale oferujące większy komfort i kontrolę.

CODZIENNA AKTYWNOŚĆ

Buty typu „super-trainer” wyznaczają nowy standard treningów, oferując wszechstronność — sprawdzają się zarówno na codzienne bieganie, jak i zawody. Wyszukiwania modelu ASICS Superblast 3 wzrosły aż o 23 209% — wykorzystuje on piankę FF TURBO+ zapewniającą amortyzację na poziomie startowym bez płytki karbonowej, natomiast Novablast 5 oferuje charakterystyczne „trampolinowe” odczucie dzięki piance FF BLAST MAX. Adidas Boston 13 zapewnia bardziej stabilne i twardsze odczucia dzięki prętom z włókna szklanego, a Adizero Evo SL przenosi styl butów prosto z maratonów do codziennego użytku. Z kolei New Balance FuelCell Rebel v5, którego wyszukiwania wzrosły o 304%, oferuje wyjątkową lekkość i sprężystość dzięki piance FuelCell opartej na PEBA.

JAK NA CHMURCE

Wraz z rosnącym naciskiem biegaczy na regenerację i dobre samopoczucie, maksymalna amortyzacja odnotowuje rosnącą popularność — wyszukiwania dotyczące tego terminu wzrosły aż o 481%, a butów biegowych Hoka o 300%. Znany z komfortu model Bondi 9 to najbardziej „miękka poduszka” w ofercie. Jego szeroka podstawa zapewnia stabilność mimo dużej ilości pianki, natomiast Clifton 10 stanowi złoty środek — jest lżejszy, bardziej reaktywny, a jednocześnie nadal wyjątkowo miękki. W kategorii nowoczesnej klasyki Nike Vomero 18 łączy pianki ZoomX i ReactX, oferując uczucie biegu „po chmurach”, a New Balance Fresh Foam X 1080v15 wprowadza piankę Infinion, zaprojektowaną tak, aby zachowywać swoje właściwości kilometr po kilometrze — liczba wyszukiwań wzrosła o 1700% na Zalando.

Zalando Social Runs | Warszawa | 12, 19, 26 kwietnia 2026

W kwietniu odbyła się seria otwartych biegów Zalando Social Runs dla osób o różnych poziomach zaawansowania. Celem inicjatywy było podkreślenie znaczenia wspólnoty i przełamywania barier wejścia do biegania. W trzech biegach wzięło udział łącznie 350 uczestniczek i uczestników. Na przestrzeni ostatnich lat bieganie zyskało w Polsce status elementu stylu życia. Badanie „Twój bieg zaczyna się tutaj”, zrealizowane przez Bieganie.pl we współpracy z Zalando, pokazuje, że 75% osób biega 2 do 4 razy w tygodniu, ponad 70% pokonuje co najmniej 25 km tygodniowo, a aż 94% traktuje bieganie jako czas tylko dla siebie.

