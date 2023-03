Odśwież skórę na wiosnę z koreańską pielęgnacją

Wiosna to idealna pora na metamorfozę skóry, czyli przede wszystkim jej prawidłowe oczyszczenie, a następnie odżywienie. To, niestety, naturalne, że po zimie staje się przesuszona, a nawet odwodniona i bardziej zanieczyszczona. A to idealne „płótno” dla wszelkiego rodzaju zaskórników, krostek czy łuszczących się skórek. W regeneracji skóry pomóc mogą zwłaszcza maski, ale wszystko zaczyna się od pielęgnacji podstawowej, czyli przygotowania skóry na przyjęcie substancji aktywnych dostarczanych jej na kolejnych etapach pielęgnacji. Ważne jest więc mycie delikatnym preparatem, który nie podrażnia, tonizowanie w celu przywrócenia odpowiedniego pH oraz nawilżanie, bo po zimie każda skóra „chce pić”.

AXIS-Y – pielęgnacja prosto z natury

Wegańskie kosmetyki AXIS-Y to kwintesencja koreańskiej pielęgnacji twarzy w nowoczesnym, minimalistycznym wydaniu. Każdy z nich zawiera 6 konkretnych odżywczych ekstraktów roślinnych, 1 substancję eliminującą określony problem cery oraz 1 najwyższej jakości technologię pielęgnacji skóry. Wszystkie produkty są w stu procentach naturalne, nietestowane na zwierzętach, przechodzą certyfikowane testy dermatologiczne i sprawdzają przy każdym rodzaju cery, w tym tej wrażliwej, przesuszonej, dojrzałej czy problematycznej. Ich celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania skóry, dlatego dbają o pH, mikrobiom i przyspieszają odbudowę płaszcza hydrolipidowego. Robią więc wszystko to, czego skóra potrzebuje na wiosnę! Aby ją odpowiednio nawilżyć, odżywić, ukoić i regenerować warto sięgnąć po witalizującą maskę do twarzy w płachcie Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask lub kojącą maskę w żelu New Skin Resolution Gel Mask – w zależności od potrzeb skóry oraz swoich preferencji co do rodzaju kosmetyku. Ważna uwaga: bez względu na wybór rodzaju maski, przed jej nałożeniem skóra powinna być odpowiednio przygotowana, o co zadba oczyszczający tonik do twarzy Daily Purifying Treatment Toner. Pora poznać lepiej tych „trzech wspaniałych”!

Zobacz także: Boska sztuczka na wiązanie apaszki na szyi wiosną. Będziesz wyglądać elegancko i szykownie. Efekt jak z modowego magazynu

OCZYSZCZAJĄCY TONIK DO TWARZY AXIS-Y Daily Purifying Treatment Toner

Ten tonik pomaga pozbyć się zalegających w porach bakterii i zanieczyszczeń, które powodują nawracające stany zapalne i trądzik. Pochodzące z naturalnych składników substancje odżywcze łagodzą skórę i pobudzają proces jej gojenia.

6 + 1 + 1 Advanced Formula™ – 6 podstawowych składników pielęgnujących:

Wąkrota azjatycka – pobudza proces gojenia skóry, zapobiegając powstawaniu blizn potrądzikowych;

Drzewo herbaciane – dzięki właściwościom przeciwzapalnym, łagodzi bolesne podrażnienia;

Trzcina cukrowa – utrzymuje nawilżenie skóry i zmniejsza widoczność przebarwień;

Lotos – pobudza rozwój i regenerację komórek naskórka;

Jastrzębiec – łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry;

Pstrolistka sercowata – usuwa toksyny, przyspieszając gojenie blizn potrądzikowych i podrażnień będących skutkiem egzemy.

1 główny składnik eliminujący problem skórny:

Kwas salicylowy – kwas BHA w stężeniu 0,5% - rozbija martwe komórki naskórka, leczy trądzik grzybiczy, bez powodowania wrażliwości na promienie słoneczne.1 skuteczna technologia:

Metoda ekstrakcji jastrzębca – ekstrakcja metodą ultradźwiękową minimalizuje uszkodzenia wartościowych składników o właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych.

WITALIZUJĄCA MASKA DO TWARZY W PŁACHCIE AXIS-Y Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask

To maska w płachcie z włókna celulozowego pochodzenia roślinnego z 61% zawartością wyciągu z bylicy japońskiej. Struktura maski daje uczucie kompleksowego nawilżenia bez obciążenia, a składniki wspomagają regulację produkcji sebum oraz usuwanie uszkodzeń skóry.

6 + 1 + 1 Advanced Formula™ – 6 podstawowych składników:

Wąkrota azjatycka – pobudza proces naturalnego gojenia skóry i łagodzi stany zapalne;

Korzeń peonii – ma właściwości przeciwutleniające i wspomaga regenerację skóry;

Kapusta – pomaga obniżyć temperaturę skóry, łagodząc stany zapalne;

Okra – nawilża, łagodzi stany zapalne i wzmacnia barierę ochronną skóry;

Szpinak – zawiera duże ilości minerałów wspomagających wchłanianie składników odżywczych;

Brokuł – bogaty w witaminy C i E wspomagające łagodzenie objawów hiperpigmentacji.

1 główny składnik eliminujący problem skórny:

Bylica japońska (61%) – chroni skórę przed szkodliwymi rodnikami tlenowymi, wspomaga jej regenerację, łagodzi i oczyszcza.1 skuteczna technologia:

MultiEx BSASM – mieszanka siedmiu ekstraktów roślinnych o właściwościach przeciwzapalnych i leczniczych, która pomaga w gojeniu podrażnień skóry.

KOJĄCA MASKA ŻELOWA AXIS-Y New Skin Resolution Gel Mask

Ta żelowa maska natychmiast zmniejsza podrażnienia i wrażliwość skóry. Zapewnia efekt łagodzący poprzez obniżenie temperatury skóry i zmniejszenie podrażnień spowodowanych przez wilgotny klimat lub zmiany pór roku.

6 + 1 + 1 Advanced Formula™ – 6 podstawowych składników:

Pstrolistka sercowata – delikatnie łagodzi skórę i reguluje wydzielanie sebum;

Figa – regeneruje skórę i zatrzymuje w niej wilgoć;

Madekasozyd – zawiera antyoksydanty i ma właściwości lecznicze wobec skóry;

Alantoina – zapobiega transepidermalnej utracie wody z bariery skórnej;

Bylica japońska – łagodzi i uspokaja skórę, stanowi bogate źródło przeciwutleniaczy;

Korzeń pochrzynu – pobudza wzrost nowych komórek skóry i zmniejsza przebarwienia.

1 główny składnik eliminujący problem skórny:

Niacynamid (2%) – niweluje problemy związane z pigmentacją, w tym ciemne przebarwienia i nierówny koloryt skóry, nawilża skórę i zwiększa jej odporność.1 skuteczna technologia:

Meadow Shield – bogate w przeciwutleniacze kwasy fenolowe zawarte w wyciągu z kwiatu wiązówki błotnej pomagają zwalczać bakterie.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y