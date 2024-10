Odzież wierzchnia nowej generacji, z najlżejszym i najcieplejszym, funkcjonalnym wypełnieniem w historii UNIQLO

Yukihiro Katsuta, Fast Retailing Group Senior Executive Officer and Head of R&D for UNIQLO, mówi: “Wspólnie z Toray Industries opracowaliśmy nowe, wysoce funkcjonalne wypełnienie, odpowiadające na potrzeby klientów, którzy szukają lżejszej i cieplejszej odzieży wierzchniej. Materiał ma jeszcze jedną dodatkową zaletę – można go prać samodzielnie w domu. Mamy nadzieję, że PUFFERTECH stanie się nowym standardem odzieży, którą klienci będą nosić w różnych sytuacjach”.

Tomohisa Okawa, General Manager Global Operation Department Toray Industries, Inc.:

„Aby jeszcze bardziej wzbogacić życie naszych klientów, nadal będziemy koncentrować się na rozwoju PUFFERTECH, z zamiarem uczynienia go nowym, flagowym produktem funkcjonalnym obok HEATTECH i AIRism.”

Cechy PUFFERTECH

PUFFERTECH to nowa linia odzieży wierzchniej z innowacyjnym wypełnieniem, które składa się z dwóch rodzajów włókien chemicznych, naśladujących strukturę naturalnego puchu. Sprężyste, puste pasma ultracienkich włókien o szerokości około 1/5 ludzkiego włosa, skutecznie zatrzymują warstwę powietrza, zapewniając wysoki poziom izolacji i zatrzymywania ciepła.

1) Łatwa pielęgnacja

Elementy kolekcji można łatwo prać w domowych warunkach, a ich schnięcie jest szybsze niż w przypadku kurtek puchowych, co rozwiązuje problem odzieży wierzchniej, która zazwyczaj nie może być prana regularnie.

2) Adaptacja do nagłych zmian warunków pogodowych

PUFFERTECH utrzymuje ciepło nawet w przypadku deszczu, mgły lub wilgotności powyżej 90%. Zewnętrzna tkanina zawiera wodoodporne wykończenie, a technologia jest lekka i nie tworzy objętości, przez co świetnie sprawdza się w różnych warunkach pogodowych oraz podczas przemieszczania się między różnymi temperaturami – np. z pomieszczenia na zewnątrz.

3) Mniejsze ryzyko wydostawania się włókien

W porównaniu do kurtek puchowych, unikalna struktura włókien PUFFERTECH zmniejsza ryzyko wydostawania się włókien przez tkaninę, co eliminuje obawy, że mogą one przyczepiać się do ubrań.

4) Stylowe wzory

Nowa technologia pozwala na tworzenie znacznie szerszej gamy pikowanych wzorów niż w przypadku tradycyjnych kurtek puchowych. Kolekcja oferuje eleganckie i zróżnicowane pikowania. Linia PUFFERTECH obejmuje również produkty powstałe w ramach kolekcji Uniqlo U oraz UNIQLO : C.

