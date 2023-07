Odżywczy koktajl dla Twojej skóry. Rutyna pielęgnacyjna na lato

Tak to się teraz robi. Takie brwi odmładzają. Laminacja odchodzi do lamusa! Modne brwi na lato to hit w salonach kosmetycznych

FOREO na rynku od... 10 lat!

Marka znana przede wszystkim z kultowej linii szczoteczek do oczyszczania twarzy LUNA™, już od dekady jest liderem kategorii urządzeń do domowej pielęgnacji twarzy i wyznacza kierunki jej przyszłego rozwoju. W 2023 roku FOREO rozszerzyło linię produktów do pielęgnacji ciała, a po udanej premierze LUNA™ 4 body, marka właśnie wprowadza na rynek kolejny produkt – PEACH™ 2 – urządzenie do depilacji IPL, które dzięki wysokiej skuteczności bije konkurencję na głowę, już na etapie przedsprzedaży. Również w 2023 roku FOREO obchodzi swoje 10. urodziny i wydaje się, że marka dostała najlepszy prezent od swoich konsumentów - wyjątkową kolekcję kosmetyków.

LUNA™ Ultra-Nourishing Cleansing Balm

Lekki i bezwodny balsam, który zmienia się w aksamitny olejek, aby delikatnie usuwać wszystkie rodzaje makijażu, SPF i sebum. Wegański, nietestowany na zwierzętach i zawierający 79% składników pochodzenia naturalnego. Pozostawia skórę miękką, ożywioną, odświeżoną i przygotowaną do pielęgnacji.

SUPERCHARGED™ Ultra-Hydrating Sleeping Mask

Ta bogata i odżywiająca, żelowa maseczka na noc łagodzi skórę oraz blokuje nawilżenie, gdy śpisz. Ten odżywiający zabieg z 99% składników pochodzenia naturalnego odnawia oraz rewitalizuje skórę, nie zapychając porów dla zdrowego i nawilżonego wyglądu od samego rana.

SUPERCHARGED™ Serum 2.0

Unikalny, przedłużający młodość kompleks, to serum łączy moc przeciwutleniaczy skwalanu i nawilżającego kwasu hialuronowego dla gładkiej, młodziej wyglądającej skóry. Serum jest wysoko przewodzące, przez co jest niezbędnym dodatkiem do urządzeń z technologią mikroprądową BEAR TM i LUNA TM plus firmy FOREO

SUPERCHARGED™ HA+PGA Triple-Action Intense Moisturizer

Potwierdzono klinicznie, że ta ekskluzywnie bogata, a jednocześnie szybko wchłaniająca się, żelowa pianka w zaledwie 15 minut zwiększa nawilżenie skóry o 40%. Została stworzona jako potężne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, aby zapewniać długotrwałe nawodnienie, poprawiać elastyczność, zapobiegać utracie wilgotności oraz wzmacniać barierę skóry dla naturalnie zdrowego, młodzieńczego blasku przez cały dzień.

