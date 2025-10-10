Ogromne zmiany w Rossmannie!

W dzisiejszych czasach, zgodnie z naszą misją, chcemy przypomnieć, jak wyjątkowa jest bliskość, jak niesamowite jest to, że można dotknąć, poczuć, zobaczyć na żywo czy doświadczyć obecności drugiego człowieka. Zależało nam na tym, aby zbudować drogerię, w której doświadczenie zakupowe klienta wyraźnie różni się od tego znanego z innych miejsc. Aby każdy klient już od wejścia odczuł tę różnicę, żeby po prostu poczuł się lepiej.

Wizytę u nas wyróżniają elementy sensoryczne – światło, kolor, muzyka – które razem tworzą spójną i przyjemną atmosferę. Wierzymy bowiem, że w ten sposób drogeria stanie się miejscem, do którego nasi klienci będą chcieli wejść nie tylko po to, by zrobić potrzebne zakupy, ale również ze względu na atmosferę i jakość doświadczenia.

Szyld z logo marki został wzbogacony o hasło „Moja Drogeria” budujące emocjonalną więź klienta z drogerią Rossmann. Mamy do tego legitymację tak silną, jak nikt inny – Rossmann w Polsce od ponad 30 lat jest synonimem drogerii.

– Zależało nam na tym, aby klient już w progu naszej drogerii poczuł, że odcina się od atmosfery zwykłych, codziennych zakupów i wchodzi do miejsca, które przypomina przytulną łazienkę, a nie halę sprzedaży – mówi Marcin Grabara, prezes Rossmanna. – Nasza łazienka to nie tylko funkcjonalne pomieszczenie, ale też azyl – miejsce odprężenia, regeneracji i codziennych, małych przyjemności, które stają się luksusem na wyciągnięcie ręki. Budujemy trwałą przewagę inicjatywami, które wzmacniają misję dbania o siebie, bo tylko wtedy możemy także zadbać o najbliższych. Wierzymy bowiem, że prawdziwa troska zaczyna się od nas samych – gdy znajdziemy czas na odpoczynek, regenerację i własny dobrostan, możemy w pełni ofiarować uwagę i energię tym, których kochamy. To nie egoizm, ale fundament: tylko osoba, która czuje się dobrze ze sobą, ma siłę, by innych wspierać i inspirować oraz o nich dbać – dodaje Marcin Grabara.

Symbolem konceptu nowej drogerii jest koło, które widać w architekturze i dekoracjach. Zaokrąglenia nadają wnętrzu miękkość i przytulność, sprawiając, że czujemy się w nim przyjemnie i bezpiecznie. Koło wywodzi się z wizerunku centaura (pół konia, pół mężczyzny) wpisanego w literę „O” w logo Rossmanna. Nazwa Rossmann pochodzi od nazwiska założyciela firmy. Centaur to jego wizualizacja: „Ross” – rumak, „Mann” – człowiek.

Światło ma cieplejszą barwę, spokojna muzyka buduje atmosferę, a nowa paleta kolorów – cieliste i ciepłe tonacje – sprawia, że jest przytulniej. Kolory nawiązują do skóry, pielęgnacji i makijażu, uzupełniając „firmową” czerwień Rossmanna. Na podłogach leżą płytki o cieplejszym odcieniu, przywołujące skojarzenia z domową łazienką.

Drogeria w nowej odsłonie nie jest podzielona na poszczególne strefy czy kategorie. Jest jedną spójną całością.

– Wybraliśmy kilka tematów przewodnich, które podkreślają drogeryjność nowego konceptu Rossmanna: piękno i zdrowie. Regały i nawigacja w drogerii przeszły dużą metamorfozę. Nadają przestrzeni lekkość, łamią magazynowy charakter i ułatwiają klientowi orientację, czyniąc zakupy dużo wygodniejszymi – mówi Marcin Grabara.

Duże i ważne zmiany zaszły w ekspozycji strategicznych dla nas kategorii, takich jak: pielęgnacja włosów i twarzy. W nich właśnie brandy stały się kotwicami, wokół których budujemy poszczególne kategorie i segmenty. Nad regałami tych kategorii pojawiły się kapsuły prezentujące power brandy – marki dostępne wyłącznie u nas, które są wizytówką poszczególnych segmentów i wspierają naszą strategię biznesową. Pod nimi umieściliśmy listwy contentowe, które mają klienta zainspirować i zaciekawić. Poniżej power brandu – w ramach tego samego regału – znajduje się pełna oferta uzupełniająca, koresponduje ona z całym segmentem i funkcjonalnością.

Zupełnie inaczej wygląda też m.in. strefa zapachów i makijażu, została bowiem zaprojektowana tak, aby nasi klienci mogli jeszcze łatwiej odkrywać produkty i inspirować się nowymi trendami. Zapachy prezentowane są w sposób, który zachęca do testowania. Makijaż to przestrzeń nieustannej inspiracji, a technologia Virtual Try-On (VTO) dzięki rozszerzonej rzeczywistości umożliwia klientom wirtualne „przymierzanie” kosmetyków i swobodne testowanie różnych odcieni. Stanowisko VTO, zlokalizowane w strefie makijażu, przypomina eleganckie lustro łazienkowe i zapewnia komfortowe warunki do kreatywnych eksperymentów. W kilka chwil można sprawdzić wiele kolorów, znaleźć ten idealny lub skomponować pełny makijażowy look.

– Zależy nam na spójności doświadczenia klienta. Dlatego przymierzalnia VTO będzie dostępna także w aplikacji mobilnej i na www, umożliwiając testowanie makijażu w domu i dodanie wybranych stylizacji do koszyka online jednym kliknięciem – dodaje Marcin Grabara.

Ścieżka zakupowa klienta kończy się na linii kas samoobsługowych i tradycyjnych. Tu też zadbaliśmy o wygodę: więcej jest miejsca na koszyki i produkty, ekspozycję toreb do pakowania, kart podarunkowych, produktów impulsowych. Wyraźniejszy jest też podział na kasy tradycyjne i samoobsługowe.

– Wiemy, jak pozytywnie klienci oceniają nasze kasy samoobsługowe. Są one dziś naszym atutem i przewagą. Nadal je rozwijamy, przenosimy do nich wszystko, co dotychczas było dostępne dla klientów przy kasach tradycyjnych. Jednocześnie uzupełniliśmy je tzw. kasą concierge, która jest nie tylko miejscem płatności za zakupy, lecz przede wszystkim strefą gospodarza drogerii, który przywita klientów i wesprze w realizacji ich potrzeb – mówi Marcin Grabara.

Wierzymy, że drogerie Rossmann w nowej odsłonie staną się miejscem wyjątkowego doświadczenia, opartego na emocjach, zmysłach i nowoczesnych rozwiązaniach, które czynią zakupy prostszymi i przyjemniejszymi. Tego oczekują od nas klienci, dla których od lat jesteśmy ulubioną marką drogeryjną. Potwierdza to najnowsze badanie znajomości i wizerunku sklepów drogeryjnych, które na zlecenie Rossmanna przygotował Instytut Badawczy IQS.

– Wyniki badania napawają nas dumą i utwierdzają w przekonaniu, że Rossmann to dla polskich konsumentów synonim drogerii: mówisz Rossmann, myślisz „moja drogeria”. Nasi klienci w ogromnej większości deklarują, że czują się w Rossmannie jak u siebie i że na Rossmannie zawsze można polegać. Dziękujemy za okazane nam zaufanie – mówi Marcin Grabara.

Rossmann oczami konsumentów według badania Instytutu Badawczego IQS:

Rossmanna zna prawie każdy – aż 98 proc. polskich konsumentów słyszało o Rossmannie.

Rossmann cieszy się świetną reputacją, jeśli chodzi o zakupy drogeryjne – dokładnie 90 proc. polskich konsumentów ma o Rossmannie dobrą opinię.

Rossmann to marka ciesząca się na rynku drogeryjnym zdecydowanie największym zaufaniem: 86 proc. polskich konsumentów ufa Rossmannowi.

Ponad 80 proc. polskich konsumentów uważa, że na Rossmannie zawsze można polegać.

Aż 9 na 10 polskich konsumentów poleciłoby swoim znajomym Rossmanna na zakupy drogeryjne.

8 na 10 polskich konsumentów czułoby smutek, gdyby sklepy Rossmanna nagle zniknęły. Do żadnej innej marki konsumenci nie są przywiązani w takim stopniu.

Otwarta 9 października w Łodzi dwutysięczna drogeria Rossmann jest 54. drogerią działającą w tym mieście i jednocześnie jedną z ponad 400, które przejdą metamorfozę do końca 2025 roku (co roku nowe oblicze zyska kolejnych 300-400 drogerii). Łódź jest szczególnie ważnym miejscem dla Rossmanna. Tu mieści się polska centrala firmy, tu w 1993 roku została otwarta pierwsza drogeria Rossmann.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

