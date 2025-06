Okulary przeciwsłoneczne na lato 2025 - retro inspiracje i skuteczna ochrona UV oraz komentarz ekspercki

Okulary przeciwsłoneczne już dawno przekroczyły granice funkcjonalności - dziś to element stylizacji, który przyciąga uwagę i buduje charakter całego looku. W sezonie letnim zauważalny jest wyraźny zwrot ku estetyce retro i klasycznym kształtom w modzie okularowej. Tendencje te doskonale odzwierciedla oferta marki Alensa, w której znajdziemy najbardziej pożądane okulary sezonu. Marka udowadnia, że skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV może iść w parze z eleganckim, wyrazistym designem.

Glamour w stylu vintage

W nadchodzących tygodniach najbardziej pożądane będą oprawki łączące kobiecość z charakterem. Prym wiodą okulary w kształcie kocich oczu, subtelnie wyciągnięte ku górze, przywodzące na myśl styl glamour oraz Audrey Hepburn, która nosiła je w kultowym filmie Śniadanie u Tiffany’ego. Na uwagę zasługują także oversize’owe okulary XXL - przeskalowane modele o zaokrąglonych lub kwadratowych liniach, inspirowane latami 70. i 80. oraz kojarzone z Jackie Kennedy. Na letnich wybiegach pojawiły się również modele z kolorowymi soczewkami w żółtych, różowych i niebieskich odcieniach.

Nonszalancja po męsku

Letni krajobraz modowy uzupełniają awiatorki. Ich historia sięga lat 30. XX wieku, jednak największą popularność zdobyły w latach 50., a rozgłos przyniósł im Tom Cruise w filmie Top Gun z 1986 roku. Początkowo były to okulary pilotów wojskowych, które szybko przeniknęły do mody ulicznej. Na czasie pozostają także lenonki - modele z okrągłymi szkłami, które nawiązują do artystycznego luzu lat 70. Są symbolem wolności i bohemy. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na te w wersji oversize.

Powrót minimalizmu

W kontrze do efektownych, przeskalowanych oprawek są małe, owalne okulary inspirowane latami 90. Charakteryzują się subtelnym, opływowym kształtem i często cienkimi, metalowymi oprawkami. To idealna propozycja dla osób ceniących prostotę i dodatki, które nie przytłaczają stylizacji. W podobnym stylu utrzymane są także prostokątne oprawki o wyrazistych, geometrycznych liniach. Choć nie przyciągają uwagi rozmiarem, wyróżniają się elegancką, smukłą formą.

Okulary z filtrem UV 400 zatrzymują niemal 100 proc. promieniowania UV

Wybierając okulary przeciwsłoneczne, należy także pamiętać, aby zapewniały odpowiednią ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Dlatego należy wybierać modele z filtrem UV 400, który blokuje niemal 100 proc. szkodliwego promieniowania. Istotny jest również stopień zaciemnienia soczewek, oznaczany w pięciu kategoriach od 0 do 4. Soczewki kategorii 0 sprawdzają się przy pochmurnej pogodzie oraz podczas uprawiania sportu. Kategoria 1 obejmuje soczewki żółte lub pomarańczowe, które poprawiają widoczność przy słabym świetle, np. we mgle. Soczewki kategorii 2, zazwyczaj brązowe, zapewniają ochronę przy umiarkowanym nasłonecznieniu. Latem warto sięgać po okulary z soczewkami kategorii 3, które oferują 83-92 proc. przyciemnienia, lub z kategorii 4, zapewniające nawet do 94 proc. Na plażę wystarczą modele z kategorii 3, natomiast w góry lepiej zabrać okulary z kategorii 4. Istotny jest także materiał, z którego wykonane są oprawki.

Metalowe oprawki mają tendencję do nagrzewania się, dlatego lepiej wybierać lekkie i wytrzymałe ramki wykonane z tworzyw sztucznych, zwłaszcza acetatu, czyli hipoalergicznego materiału syntetycznego na bazie naturalnej celulozy, który utrzymuje neutralną temperaturę nawet podczas upałów. Latem szczególnie polecane są także szkła polaryzacyjne, ponieważ skutecznie redukują odblaski i oślepiające refleksy, co czyni je idealnym wyborem nad wodą lub podczas prowadzenia pojazdu. Dla osób noszących okulary korekcyjne doskonałym rozwiązaniem są natomiast soczewki fotochromowe, które automatycznie dostosowują się do zmieniających się warunków oświetleniowych - wyjaśnia Mária Boros, optometrystka marki Alensa.