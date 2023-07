i Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS LIDL handel promocja

Promocje w Lidlu

Olbrzymie wyprzedaże w Lidlu. AGD taniej o kilkadziesiąt procent

Lidl Polska chroni polskie rodziny przed inflacją. Sieć obniża właśnie ceny kilkudziesięciu produktów z różnych kategorii o równowartość podatku VAT tj. o 23 proc. Pierwsza część promocji, obejmująca tekstylia domowe i piżamy dla całej rodziny, będzie obowiązywała od poniedziałku do środy, 3-5 lipca, aż do wyczerpania zapasów. Od czwartku, 6 lipca, w sklepach pojawi się z kolei przecenione małe AGD. Akcja zakończy się w sobotę, 8 lipca, ofertą skierowaną do majsterkowiczów. Warto się spieszyć!