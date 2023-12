i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

Strefa mody

Olśniewająca moda na Boże Narodzenie. Bez tego żądna kobieta nie wyjdzie z domu

Kobieca torebka to prawdziwa studnia skarbów. Pół żartem pój serio można powiedzieć, że w damskiej torebce znajdzie się takie klasyki, jak portfel, klucze czy telefon, ale także niezliczoną ilość drobniaków, młotek, a nawet kamienie znalezione na spacerze. Torebka może być także elementem stylizacji, a wraz z ulubiona sukienką czy spodniami tworzyć spójną całość. Elegancka torebka, która pasuje do wszystkiego to absolutny złoty Graal mody, a gdy jeszcze jest zdobiona kryształkami Swarovskiego to można rzecz, że nic więcej do szczęścia nie potrzeba.