OOPawelec i Monday Artwork łączą siły w butiku Lui Store

SEPHORA tworzy „Bezpieczne Przestrzenie” i pod skrzydłami KPH dołącza do dwóch Parad Równości

Obie marki zostały stworzone przez kobiety z jednoczącą wizją estetyki, którą pragną promować. Pamela Pawelec, założycielka OOPawelec, zaznacza, że przy rozpoczęciu wspólnych działań z inną marką zawsze analizuje etos wizualny partnera. "Rozpoczynając każdą współpracę, zwracam uwagę na wspólne cechy. Ważne jest dopasowanie DNA marki oraz lifestyle’u, w którym otacza się OOPawelec. Doceniając projekty oparte na designie i wysokiej jakości, ogromnie się cieszę, że razem z Monday Artwork możemy dbać o pewność siebie kobiet, eksponując ich piękno oraz dając im możliwość zabawy modą."

Luiza Kubis, właścicielka Lui Store i twórczyni Monday Artwork, dodaje, że to połączenie jest naturalnym rozwinięciem założeń jej marki. "W każdej kampanii używamy okularów przeciwsłonecznych, które doskonale dopełniają stylizację, często lepiej niż biżuteria," mówi Luiza.

Zobacz także: Niezastąpiony gadżet kosmetyczny!

W butiku Lui Store klienci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi kolekcjami ubrań Monday Artwork oraz przymierzyć wyjątkowe modele okularów wyselekcjonowane przez Pamelę Pawelec. Ta współpraca tworzy harmonijną przestrzeń, która idealnie wpisuje się w letni klimat Warszawy.

To wyjątkowa okazja, aby na żywo zobaczyć, jak doskonale dobrane produkty mogą tworzyć spójny, letni look. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia butiku Lui Store i odkrycia piękna, jakie przynosi połączenie tych dwóch wyjątkowych marek.

i Autor: materiał prasowy OOPawelec

i Autor: materiał prasowy OOPawelec

i Autor: materiał prasowy OOPawelec