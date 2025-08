Opalenizna last minute. Jak ją uzyskać w drugiej połowie lata?

Fluid do twarzy z filtrem SPF 50 i witaminą C

Fotoprotekcję podczas ekspozycji skóry na słońce można sobie zapewnić sięgając po różne kosmetyki. Nie tylko typowe kremy. Jednym z nich może być fluid Garnier Vitamin C SPF50+. Kosmetyk jest dostępny w dwóch wariantach z pigmentem i w wersji niewidocznej. Jego formuła posiada wysoki stopień ochrony przeciwsłonecznej (zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i krótkimi oraz długimi falami UVA). Zawarta w preparacie moc witaminy C* pomaga redukować przebarwienia, ale jest też silnym antyoksydantem, który zapobiega oznakom fotostarzenia.

Olejek przyspieszający opalanie

Olejek przyspieszający opalanie Garnier Ambre Solaire wzbogacony o olejek kokosowy, to szybki sposób na osiągnięcie wymarzonej i pięknej opalenizny. Dodatkowo dba o odpowiednie nawilżenie skóry, uelastycznia ją i chroni przed słońcem. Sprawia, że skóra jest świetlista i delikatna w dotyku. W większości składa się z olejów roślinnych, które chronią skórę przed utratą wody. Aplikacje jest łatwa, produkt szybko się wchłania i ma przyjemny zapach. Olejek posiada faktor ochronny SPF 2, dlatego zaleca się stosowanie również innych produktów Ambre Solaire, które zapewniają wyższą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB

Rozświetlająca mgiełka UV do reaplikacji

Formuły z ochroną przeciwsłoneczną nie dają ochrony przez cały dzień. Nie oznacza to jednak, że dla wzmocnienia ich działania trzeba co kilka godzin wykonywać poranny rytuał od nowa, nawet jeżeli w grę wchodzi makijaż. Wtedy najlepszym rozwiązaniem może być mgiełka SPF50+, która pozwala na bezdotykową aplikację niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Przykładem takiego kosmetyku jest Garnier Vitamin C rozświetlająca mgiełka UV. Niewidoczna mgiełka UV na makijaż z SPF50+ i witaminą C** pozwala na wysoką ochronę. Dodatkowo formuła jest wzbogacona kompleksem antyoksydantów: witaminą C* i witaminą E. Kosmetyk zapobiega przebarwieniom*** i rozświetla skórę. Warto mieć go zawsze pod ręką. Sprawdzi się tak samo noszony w torebce, jak i koszu plażowym.

Balsam wzmacniający opaleniznę

Skóra potrzebuje odpowiedniej opieki nie tylko w trakcie samego opalania, ale także po nim. Odpowiedź na nie stanowi nawilżający balsam wzmacniający opaleniznę Garnier Ambre Solaire Soothing Aftersun. Jego lekka formuła troszczy się o skórę, a jednocześnie utrwala zdrową, brązową opaleniznę. Kosmetyk został wzbogacony o olej z pestek moreli oraz witaminę E. Szybko się wchłania, nie pozostawiając po sobie smug ani tłustego wykończenia. Od razu po aplikacji skóra staje się wyraźnie nawilżona i ukojona po opalaniu. Jednocześnie produkt nadaje jej zdrowy koloryt i efekt muśnięcia słońcem.

Kropelki samoopalające do twarzy

Kropelki samoopalające do twarzy Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer zapewniają uzyskanie stopniowalnego i naturalnego poziomu opalenizny. Produkt stworzony z myślą o osobach chcących uzyskać naturalnie wyglądającą opaleniznę, bez smug i plam. Posiada zarówno właściwości samoopalające, jak i pielęgnujące. W formule znajduje się nawilżający kwas hialuronowy, a dodatek wody kokosowej zapewnia skórze niezbędne odżywienie i świeżość. Kropelki samoopalające umożliwiają indywidualne dostosowanie intensywności koloru opalenizny - od delikatnego, po intensywny brąz. Są łatwe w aplikacji - wystarczy wymieszać kilka

kropel z ulubionym kremem do twarzy lub serum i równomiernie nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy.