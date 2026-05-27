Oriflame ponownie w Cannes. Wiktoria Gąsiewska, Anna Maria Olbrycht i inne gwiazdy na backstage Glam Studio – polskie i międzynarodowe

W tym roku w samym centrum wydarzeń, przy legendarnej Croisette, marka Oriflame po raz kolejny otworzyła swoje Glam Studio w prestiżowym Palais Miramar, tworząc przestrzeń, w której powstają looki gwiazd przygotowujących się do najważniejszych wydarzeń tegorocznego Cannes Film Festival.

Od 12 do 22 maja działa tam polska odsłona projektu, do której w tym roku dołączyła także reprezentacja Indonezji. W Oriflame Glam Studio przygotowywane są gwiazdy obecne na festiwalu, pośród których znalazła się między innymi ambasadorka marki, Wiktoria Gąsiewska, ale nie tylko ona!

Przygotowywane są tam także inne lokalne i globalne gwiazdy takie jak Anna Maria Olbrycht, Krystyna Janda, Natalia Woś (Top Model), Magda Świder czy Iulia Vantur (wschodząca aktorka Bollywood). Każda fryzura i makeup tworzone są indywidualnie. Opierają się na starannie dobranych produktach do stylizacji, pielęgnacji czy makijażu, które dają efekt świeżej, rozświetlonej skóry w stylu glow i nowoczesny red carpet look.

Za beauty anturaż gwiazd odpowiadają topowi eksperci z teamu beauty Oriflame tj. Harry J Makeup, Anna Karbowniak oraz Adrian Lasota, którzy kreują looki bazujące na trendach dominujących w Cannes 2026 - rozświetlonej, świetlistej cerze i glam makeup. Natomiast o kreacje na czerwonym dywanie dba między innymi Dorota Goldpoint.

Poza wyglądem na czerwonym dywanie liczy się także zapach, który tworzy niesamowitą aurę i energię wokół gwiazd, wkraczających na czerwony dywan. Stąd festiwal filmowy w Cannes był idealnym miejscem na światową premierę kolejnych dwóch propozycji z niszowej kolekcji Top Scents, które zostały stworzone we współpracy z domem perfumeryjnym Givaudan. Dwie paryskie kompozycje – Rose Mode oraz Neon Oud – miały swoją odsłonę w Polsce w kwietniu i są już dostępne w sprzedaży. Natomiast Tropic Thunder i LaLaLime, zaprezentowane 17 maja na konferencji prasowej Oriflame, będą dostępne już niebawem w okresie wakacyjnym.

Oriflame Glam Studio to nie tylko beauty backstage dla gwiazd, ale również miejsce prezentacji trendów, nowości kosmetycznych i wartości marki skupionych wokół naturalnego piękna i well-beingu. Obecność Oriflame w Cannes wpisuje się w rosnący trend łączenia świata beauty z globalnymi wydarzeniami. Marka umacnia tym samym swoją pozycję w obszarze premium i międzynarodowych aktywacji, a polska reprezentacja w Cannes pokazuje, że lokalny rynek coraz śmielej zaznacza swoją obecność podczas najważniejszych wydarzeń branży

Get The Look Wiktorii Gąsiewskiej prosto z Cannes

Czerwony dywan, flesze i ten blask - jak ona to robi? Zdradzamy!

Sekret rozświetlonej skóry Wiktorii to podkład Longwear Mineral Foundation Giordani Gold, za konturowanie odpowiadają znane wszystkim kuleczki Giordani Gold Serum Infused Bronzing Pearls w odcieniu Glowy Rose, a za rozświetlenie The One Face Glow Styler, który dodatkowo wygładza cerę. Podkreślone spojrzenie? Tylko z maskarą The One Pump & Plump. Natomiast romantyczne uczesanie w kok pomogła stworzyć linia kosmetyków do włosów Duologi.

