Katarzyna Cichopek i Paulina Krupińska już w nich chodzą. Te sukienki to hit na rodzinne imprezy

2026-05-27 12:51

Wiosenne i letnie miesiące to gorący czas, jeśli chodzi o rodzinne uroczystości, przyjęcia i ważne jubileusze. Komunie, wesela czy chrzciny to momenty, kiedy wiele kobiet gorączkowo poszukuje idealnej stylizacji. Kreacja na specjalną okazję musi nie tylko świetnie wyglądać, ale też gwarantować komfort i ładnie eksponować figurę. Katarzyna Cichopek i Paulina Krupińska, uchodzące za ikony stylu w polskim show-biznesie, postawiły na fason, który idealnie wpisuje się w te wymagania.

Rodzinne uroczystości dla wielu kobiet to także czas poszukiwań perfekcyjnej kreacji, która ma być elegancka, wygodna i zgodna z trendami, pozwalając na pełną swobodę. Częstym wyborem są długie suknie wykonane z lejących tkanin, które idealnie nadają się na wesela. Od lat niesłabnącą popularnością cieszą się również garnitury w intrygujących kolorach, które można zestawić nawet z bieliźnianym topem. Ostatnio jednak prawdziwym hitem stała się taliowana sukienka przypominająca krojem marynarkę. Taki model doskonale łączy szyk klasycznego żakietu z kobiecością. Wyraźne wcięcie w talii pięknie modeluje sylwetkę, a sam krój nadaje stylizacji nowoczesnego i eleganckiego charakteru.

Katarzyna Cichopek i Paulina Krupińska w sukienkach marynarkowych

Tego rodzaju fason idealnie sprawdza się podczas różnego rodzaju przyjęć, ponieważ łączy w sobie elegancję i uniwersalność. Można go łatwo wystylizować na wiele sposobów, na przykład dodając szpilki, delikatne sandałki czy minimalistyczne dodatki, w zależności od charakteru uroczystości. Co istotne, krój marynarkowy świetnie wpisuje się zarówno w klasyczne, jak i w nowoczesne podejście do mody. Nic dziwnego, że chętnie sięgają po niego również gwiazdy. W taliowanych sukienkach inspirowanych żakietem pokazały się ostatnio m.in. Katarzyna Cichopek, która zaprezentowała na Instagramie model w odcieniu butter yellow, oraz Paulina Krupińska, która w śmietankowej kreacji poprowadziła "Dzień Dobry TVN". Te stylizacje udowadniają, że fason ten prezentuje się niezwykle szykownie, a zarazem nowocześnie i świeżo.

Taliowana sukienka o kroju marynarki to trend, który z powodzeniem można wykorzystać na wiele okazji. Jeśli szukasz idealnej kreacji na sezon rodzinnych spotkań, taki model może okazać się absolutnym hitem.

