Grupa Kappahl otwiera pierwszy w Polsce butik kay/day. Nowy koncept zadebiutował w Krakowie

kay/day to koncept, który odpowiada na potrzeby kobiet szukających ubrań ponadsezonowych, wygodnych i dopracowanych w detalu. Marka stawia na miękkie formy, naturalną paletę kolorów i funkcjonalne kroje, które łatwo odnajdują się w rytmie codzienności, od pracy, przez spotkania, po spokojne weekendy. To moda w skandynawskim wydaniu: minimalistyczna, ale ciepła; prosta, ale pełna charakteru.

Nowy butik został zaprojektowany zgodnie z globalnym kierunkiem marki. Wnętrze jest cozy, jasne i przyjazne, łączy ciepłe materiały, subtelne światło i spokojny, skandynawski design, który tworzy komfortową przestrzeń do odkrywania kolekcji. Podczas otwarcia klientki i klienci mogli jako pierwsi zobaczyć najnowszą kolekcję kay/day oraz poznać estetykę marki w pełnej, butikowej odsłonie.

Otwarcie pierwszego salonu kay/day w Polsce to kolejny ważny krok w rozwoju Grupy Kappahl na polskim rynku. Marka konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję i pokazuje, że Polska jest jednym z kluczowych kierunków dalszej ekspansji.

„Otwarcie pierwszego butiku kay/day w Polsce to dla nas wyjątkowy moment. Widzimy, że polskie klientki coraz częściej szukają mody jakościowej, komfortowej i bliskiej codziennemu stylowi życia. kay/day idealnie odpowiada na te potrzeby, to marka ciepła, skandynawska i bardzo autentyczna. Cieszymy się, że właśnie Kraków stał się miejscem jej polskiego debiutu” - mówi Agnieszka Skrybant-Jaworska, Country Manager Kappahl Polska.