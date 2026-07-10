Polifunkcyjne kosmetyki na lato. Kiedy 1 kosmetyk zastępuje kilka innych

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-10 9:36

Wielofunkcyjne, multifunkcyjne, wielozadaniowe – takie coraz częściej stają się kosmetyki. Jedna formuła w zupełności wystarcza, żeby zadbać o różne części ciała czy potrzeby skóry. To dzięki nim z każdego słoika czy tubki można wycisnąć prawdziwe maksimum możliwości. Polifunkcyjne kosmetyki na lato są w stanie zapunktować podwójnie, bo nie tylko stanowią oszczędność pieniędzy, kiedy zamiast kilku produktów można kupić jeden, ale do tego jeszcze pozwalają zminimalizować potrzebne miejsce w walizce czy torbie podróżnej, a to w wakacje jest na wagę złota.

Uśmiechnięta kobieta o promiennej cerze na tle palm i morza. O pielęgnacji skóry latem przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Polifunkcyjny kosmetyk do ciała, twarzy i rąk

Jedna formuła do ciała, twarzy i dłoni brzmi jak opis multifunkcyjnego kremu Mixa Urea Cica Reapir+. Ten polifunkcyjny kosmetyk został opracowany tak, żeby dbać o skórę w przeróżnych partiach ciała. Pozwoli tak samo zatroszczyć się o nogi, ręce, dekolt, twarz i wiele innych miejsc. Formuła multifunkcyjnego kremu dedykowana jest suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji oraz nawilżenia. Pomaga ona nie tylko tu i teraz. Efekt nawilżenia utrzymuje się do 100 godzin. Jest to nie tylko odczuwalne, ale również widoczne gołym okiem, bo skóra staje się delikatnie miękka i gładka. Dodatkowo aplikacja kremu jest niezwykle przyjemna, dzięki tłustej konsystencji, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ na efekt wpływają aż 2 składniki:

  • MOCZNIK to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.
  • GLICYNA to aminokwas wspierający barierę ochronną skóry.

Taka opcja sprawia, że kiedy mówimy o wspomnianych już wakacjach i tak ważnej oszczędności miejsce w walizce, to wersja mini może być doskonałą alternatywą dla wybieranego na co dzień pełnowymiarowego słoika.

MIXA
Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe MIXA

Polifunkcyjny kosmetyk na różne problemy skórne

Jedna formuła na przesuszenie, otarcia, suche usta, skórę po goleniu, depilacji, czy podrażnioną po peelingu lub pupę niemowlęcia brzmi jak opis wielofunkcyjnego kremu Mixa Balm Cica+. Okoliczności, kiedy warto po niego sięgnąć jest znacznie więcej. Dzięki temu można o nim pomyśleć jako o kole ratunkowym dla całej rodziny, kiedy skóra wysyła sygnał SOS. Jest bowiem dedykowany niemowlętom, dzieciom i

dorosłym. Każdemu z nich wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+ może pomóc w przypadku wielu problemów skórnych.

Wielofunkcyjny krem Mixa zapewnia efekt intensywnej regeneracji. Jego kojąca i regenerująca formuła jest wzbogacona o silnie działające składniki aktywne:

  •  PANTENOL – pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,
  •  GLICERYNA – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,
  • SKWALAN – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia
MIXA
Autor: MIXA/ Materiały prasowe
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