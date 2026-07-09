Wielka wyprzedaż marek luksusowych! Oszczędzisz setki złotych

Już od dziś - 09 lipca aż do niedzieli (12 lipca) do końca dnia trwać będzie wyjątkowa ukryta wyprzedaż PRIVATE LUXURY SALE. Dziesiątki już przecenionych stylizacji od topowych projektantów i marek designerskich z kolekcji wiosna-lato będzie można kupić z dodatkowym 40% rabatem, natomiast wybrane nowości dostępne będą z rabatem -50%. Wystarczy przy zamówieniu wpisać unikatowy kod: PRIVATE40.

To jednak nie koniec niespodzianek! Tylko w niedzielę, 12 lipca, oferta promocyjna zostanie rozszerzona o dodatkowe 300 produktów marki ZEGNA.

W promocji znaleźć można między innymi wybrane stylizacje od topowych projektantów: Alexander McQueen, Ami Paris, Balmain, Burberry, Chloe, Dolce&Gabbana, Dsqared2, Fendi, Ferragamo, Givenchy, Isabel Marant, Jacquemus, Jimmy Choo, Loewe, Off White, Palm Angels, Stella McCartney, Tods, Tom Ford, Valentino, Versace, Zimmermann i wiele innych.

Autor: BREUNINGER.COM/ Materiały prasowe