Wielka wyprzedaż marek luksusowych! Oszczędzisz setki złotych

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-09 14:18

Wbrew temu, co serwuje nam w ostatnich dniach pogoda, warto pamiętać, że… na shopping nigdy nie ma złej aury! Zwłaszcza, jeśli chodzi o zakupy z półki luxury, które w dodatku można upolować w atrakcyjnych cenach. Taką możliwość otwiera przed swoimi klientami sklep internetowy z modą premium i luksusową BREUNINGER.COM, który przygotował prawdziwą gratkę dla subskrybentów newslettera i posiadaczy aplikacji mobilnej!

BREUNINGER.COM
Autor: BREUNINGER.COM/ Materiały prasowe

Już od dziś - 09 lipca aż do niedzieli (12 lipca) do końca dnia trwać będzie wyjątkowa ukryta wyprzedaż PRIVATE LUXURY SALE. Dziesiątki już przecenionych stylizacji od topowych projektantów i marek designerskich z kolekcji wiosna-lato będzie można kupić z dodatkowym 40% rabatem, natomiast wybrane nowości dostępne będą z rabatem -50%. Wystarczy przy zamówieniu wpisać unikatowy kod: PRIVATE40.

To jednak nie koniec niespodzianek! Tylko w niedzielę, 12 lipca, oferta promocyjna zostanie rozszerzona o dodatkowe 300 produktów marki ZEGNA.

 W promocji znaleźć można między innymi wybrane stylizacje od topowych projektantów: Alexander McQueen, Ami Paris, Balmain, Burberry, Chloe, Dolce&Gabbana, Dsqared2, Fendi, Ferragamo, Givenchy, Isabel Marant, Jacquemus, Jimmy Choo, Loewe, Off White, Palm Angels, Stella McCartney, Tods, Tom Ford, Valentino, Versace, Zimmermann i wiele innych.

BREUNINGER.COM
Autor: BREUNINGER.COM/ Materiały prasowe
BREUNINGER.COM
Autor: BREUNINGER.COM/ Materiały prasowe
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