Zatrzymaj swój look na dłużej! Infaillible setting spray od L’Oréal Paris teraz w limitowanej wiśniowej odsłonie

UWAGA! TO LIMITOWANA OFERTA!

Infaillible Setting Cherry Edition będzie dostępny wyłącznie w drogeriach Rossmann i to tylko w dniach 09.07 - 15.07! Wystarczą 3 sekundy i chmura mgiełki, by utrwalić makijaż i zapewnić mu trwałość niezależnie od planów. Od porannego biegu po mieście, przez intensywny dzień w pracy, aż po wieczorne wyjście – makijaż pozostaje na miejscu, odporny na ciepło, wilgoć i pot do 36 godzin. Lekka mgiełka równomiernie otula skórę, nie pozostawiając śladów ani uczucia lepkości. Jest praktycznie niewyczuwalna, dzięki czemu możesz zapomnieć o poprawkach i skupić się na tym, co naprawdę ważne. SPOSÓB UŻYCIA: Zamknij oczy i usta. Rozpyl produkt ruchem okrężnym lub zygzakowatym równomiernie na całą twarz z odległości ok. 15-30 cm. W razie potrzeby zetrzyj nadmiar produktu z oczu i ust. Wystarczą 3 sekundy i 1 porcja sprayu by utrwalić makijaż aż do 36h*. Odpowiedni dla wszystkich typów skóry.

SPRAY NIE TYLKO NA TWARZ

Na koniec warto pamiętać, że spray utrwalający nie musi być zarezerwowany wyłącznie dla twarzy. Może być stosowany także na ciało – np. by utrwalić efekt rozświetlonej skóry na ramionach czy dekolcie i ograniczyć odbijanie się produktu na ubraniach. To prosty sposób, by zachować letni glow na dłużej.

Autor: Infaillible Setting Cherry Edition / Materiały prasowe