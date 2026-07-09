Rozświetlona skóra: odkryj sekret makijażu "glow"

Sekretem trwałego i promiennego makijażu jest odpowiednia baza. Wybierając produkt z drobinkami rozświetlającymi lub perłowymi pigmentami, nie tylko przedłużysz trwałość make-upu, ale także nadasz skórze subtelny blask już na samym początku. Baza rozświetlająca działa jak filtr, wygładzając cerę i przygotowując ją na kolejne etapy, jednocześnie dodając jej wewnętrznego światła. Aplikuj ją równomiernie na całą twarz lub tylko w strategicznych miejscach, takich jak szczyty kości policzkowych czy łuk kupidyna.

CHARLOTTE TILBURY Hollywood Flawless Filter

Wielokrotnie nagradzany filtr Hollywood Flawless marki Charlotte rozmywa, wygładza i rozjaśnia skórę, nadając jej magiczny blask! Można go stosować jako bazę koloryzującą, pod podkład, zmieszać z podkładem lub jako rozświetlacz na wydatne partie twarzy. Lekka i zwiewna formuła nawilża skórę nawet przez 24 godziny, jednocześnie ją wygładzając i rozjaśniając, zapewniając promienny efekt. Zainspirowany upiększającymi możliwościami mediów społecznościowych i rozświetlającymi efektami hollywoodzkich świateł!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Kluczem do "glow" jest podkład, który nie obciąża skóry i pozwala jej oddychać. Zamiast ciężkich, matujących formuł, postaw na te o lekkim lub średnim kryciu, z efektem rozświetlającym lub satynowym wykończeniem. Fluidy wzbogacone o składniki nawilżające i pigmenty odbijające światło idealnie stapiają się z cerą, tworząc naturalny, promienny wygląd. Pamiętaj, aby dobrać odcień idealnie pasujący do Twojej karnacji, aby uniknąć efektu maski. Aplikuj go gąbeczką, pędzlem lub palcami, delikatnie wklepując w skórę.

ARMANI LUMINOUS SILK

Infuzja składników pielęgnacyjnych, takich jak gliceryna, niacynamid i ekstrakt z kwiatów, wzbogaca podkład, który poprawia koloryt skóry i rozświetla cerę, jednocześnie widocznie ujędrniając skórę w miarę upływu czasu. Rozszerzona gama obejmuje teraz 30 świetliste odcienie, dzięki czemu jest bardziej uniwersalna niż kiedykolwiek wcześniej.

Autor: Armani/ Materiały prasowe

Korektor to Twój sprzymierzeniec w walce z niedoskonałościami, ale w makijażu "glow" pełni również inną funkcję – rozświetlania. Wybierz korektor o lekkiej formule, o ton jaśniejszy niż Twój podkład. Nałóż go pod oczy, aby zniwelować cienie i optycznie otworzyć spojrzenie, a także na inne miejsca, które chcesz rozjaśnić, np. w wewnętrznym kąciku oka, na grzbiecie nosa czy nad łukiem brwiowym. Delikatnie wklep produkt opuszkami palców, aby idealnie stopił się ze skórą, nie tworząc widocznych granic.

MAKEUP BY MARIO Korektor rozświetlający Surrealskin

Wielofunkcyjny korektor o profesjonalnej skuteczności tworzy efekt liftingu, blenduje i widocznie rozjaśnia cienie pod oczami, aby przywrócić świeżość i wypoczęty wygląd.

Autor: MAKEUP BY MARIO/ Materiały prasowe

Szczególnie cenionym produktem w makijażu "glow" jest rozświetlacz w płynie. Jego lekka formuła idealnie stapia się ze skórą, dając efekt naturalnego, "mokrego" blasku, który nie wygląda na suchy czy pudrowy. Możesz aplikować go na kilka sposobów: zmieszać kilka kropli z podkładem dla subtelnego rozświetlenia całej twarzy, nałożyć pod podkład w strategicznych miejscach, aby blask przebijał się przez makijaż, lub delikatnie wklepać na podkład na szczytach kości policzkowych, łuku kupidyna i pod łukiem brwiowym, uzyskując bardziej intensywny, ale wciąż naturalny efekt. Pamiętaj, aby zawsze dobrze rozetrzeć produkt, aby uniknąć smug.

SEPHORA COLLECTION Gleam & Go - Płynny Rozświetlacz Zapewniający Efekt Drugiej Skóry

Ten płynny rozświetlacz wyposażony jest w praktyczny aplikator w formie gąbki, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia w zaledwie kilku punktach. Jeden, dwa, trzy lub więcej: nakładaj i mnóż kropki, aby wzmocnić blask. Formuła tego płynnego rozświetlacza występuje w 4 odcieniach. Zalety produktu? Gleam & Go można stosować na policzkach, a nawet na oczach.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Wiele osób obawia się używać pudru w makijażu "glow", myśląc, że zniweluje on cały blask. Nic bardziej mylnego! Kluczem jest odpowiedni wybór i aplikacja. Zamiast ciężkich, matujących pudrów, postaw na te transparentne, sypkie lub mineralne, które utrwalą makijaż, nie pozbawiając skóry naturalnego rozświetlenia. Możesz również wybrać puder z delikatnymi drobinkami rozświetlającymi. Aplikuj go tylko w strefie T (czoło, nos, broda), używając pędzla i delikatnie omiatając skórę. Reszta twarzy może pozostać nietknięta, zachowując swój promienny wygląd.

INGLOT Rozświetlający puder sypki HD NF

Lekki rozświetlający puder sypki o lekkim stopniu krycia. Zaawansowana, wzbogacona pyłkiem diamentowym formuła naturalnie rozświetla skórę i maskuje niedoskonałości. Subtelne kolory ożywiają i zapewniają długotrwały efekt i aksamitnie gładkie wykończenie. Świetnie sprawdza się zarówno w makijażu dziennym, jak podczas profesjonalnych sesji beauty. Doskonały do skóry suchej i normalnej. Dostępny w uniwersalnych odcieniach, które dopasowują się do naturalnego kolorytu skóry i zapewniają efekt subtelnego rozświetlenia.

Autor: Inglot/ Materiały prasowe

Trend na "glow" to coś więcej niż tylko moda w makijażu – to odzwierciedlenie szerszej zmiany w podejściu do piękna. W dobie świadomej pielęgnacji i celebrowania naturalności, stawiamy na zdrowy wygląd cery, która promienieje od wewnątrz. Ten trend wpisuje się w nurt "clean beauty" i "skinimalismu", gdzie mniej znaczy więcej, a idealna skóra to przede wszystkim skóra zadbana i pełna życia, a nie perfekcyjnie zmatowiona czy zakryta grubą warstwą kosmetyków