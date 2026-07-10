Jamniki opanowały półki w Pepco. Nowa kolekcja z motywem psa to prawdziwy hit cenowy

Znana sieć sklepów zaskoczyła klientów wyjątkową ofertą, w której główną rolę grają przystępne cenowo artykuły ozdobione wizerunkiem sympatycznego psa .

. Sylwetka popularnego czworonoga pojawia się na przeróżnych sprzętach domowych i tekstyliach, wprowadzając do mieszkań sporo radosnego nastroju.

Na sklepowych półkach zadebiutowały atrakcyjne wizualnie ozdoby pokojowe, codzienne akcesoria oraz odzież dziecięca z tym samym spójnym nadrukiem.

Zainteresowani klienci powinni się pośpieszyć z wizytą w placówkach handlowych, ponieważ tego typu serie tematyczne znikają z magazynów w błyskawicznym tempie.

Obecność zwierzęcych nadruków w trendach wnętrzarskich utrzymuje się na wysokim poziomie od dłuższego czasu. Tym razem twórcy asortymentu wzięli na warsztat sylwetkę niezwykle popularnej rasy psów. Charakterystyczne, długie czworonogi uwieczniono na elementach pościeli, poszewkach, kubkach, foremkach do zamrażania wody oraz elementach dziecięcej garderoby. Cała linia produktowa wykorzystuje przyjemną paletę barw, aby cieszyć oko każdego fana urokliwych zwierzaków, niezależnie od faktu posiadania własnego pupila.

8

Kolekcja z jamnikami w Pepco. Poduszka za 30 zł hitem sezonu

Jedną z największych perełek w nowej ofercie jest ozdobna poszewka z wyhaftowanym wizerunkiem czworonoga. Przedstawiony na niej pies nosi zielony sweter oraz okulary, co błyskawicznie ożywi wygląd każdej sypialni czy pokoju dziennego. Artykuł wyceniono na trzydzieści złotych, a jego stonowana kolorystyka sprawia, że bez trudu wkomponuje się w rozmaite style aranżacyjne. Taka tekstylna ozdoba doskonale sprawdzi się również w formie upominku dla każdej osoby zafascynowanej psami.

Odzież dziecięca i dodatki z jamnikiem w sklepach Pepco

Sieć handlowa pomyślała także o najmłodszych konsumentach. Szczególne zainteresowanie budzi duża, różowa bluza dziecięca uszyta w całości z bawełny. Zastosowanie luźnego kroju gwarantuje maluchom pełną swobodę ruchów, z kolei zabawny napis „Cool Kids Club” obok sylwetki psa przyciąga wzrok. Ubranie kosztuje zaledwie dwadzieścia złotych, przez co staje się niezwykle kuszącą pozycją dla rodziców.

To jednak nie koniec asortymentu ozdobionego sympatycznym pyszczkiem. Na klientów popularnej sieci czekają także inne tematyczne towary:

zestawy pościelowe z psimi nadrukami,

przyjemne w dotyku pledy,

naczynia termiczne z wizerunkiem czworonoga,

koszulki przeznaczone dla najmłodszych,

silikonowe formy do lodu naśladujące kształt psów,

kolejne warianty ozdobnych tekstyliów.

Szeroki wybór pozwala na skompletowanie całego zestawu gadżetów użytkowych dla całej rodziny. Sezonowe propozycje sklepów Pepco cieszą się gigantycznym powodzeniem i bardzo często znikają z półek w przeciągu zaledwie kilku dni. Motyw długiego czworonoga już teraz budzi entuzjazm wśród właścicieli zwierząt oraz miłośników nietuzinkowych dekoracji. Każdy zainteresowany zakupem tych uroczych dodatków powinien czym prędzej udać się do najbliższej placówki handlowej, bo nowa seria z pewnością okaże się sprzedażowym sukcesem.

Zobacz też: Nowa kolekcja damska z Pepco robi furorę. Modne fasony i zaskakująco niskie ceny