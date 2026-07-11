Makijaż na upały!

Długie dni, spontaniczne plany i letnie noce, które kończą się później, niż miały. Kess Berlin prezentuje Get Wet Waterproof Mascara oraz Spray Off Makeup Remover - duet stworzony z myślą o lecie w ruchu i makijażu, który po prostu dotrzymuje kroku.

Rzęsy gotowe na wszystko. Get Wet Waterproof Mascara

Nowa Get Wet Waterproof Mascara powstała na dni, kiedy wszystko dzieje się spontanicznie - od porannej kawy na mieście, przez godziny na słońcu, po nagły skok do wody i wieczór, który niespodziewanie zamienia się w noc.

Wodoodporna formuła zapewnia trwałość bez ciężkiego efektu, a kremowa, elastyczna konsystencja gładko rozprowadza się na rzęsach, nie pozostawiając uczucia suchości. Zakrzywiona szczoteczka unosi, wydłuża i rozdziela rzęsy, tworząc świeży, nowoczesny look. Efekt jest lekki, naturalny i effortless - bardziej summer glow niż perfekcyjny make-up.

To mascara, która zostaje na miejscu nawet wtedy, kiedy dzień nie zwalnia tempa. Bez poprawek, bez stresu i bez kompromisów między trwałością a komfortem.

Koniec dnia w wersji easy. Spray Off Makeup Remover

Spray Off Makeup Remover to odpowiedź Kess Berlin na demakijaż waterproof produktów bez pocierania i wieloetapowej rutyny. Lekka formuła w sprayu delikatnie rozpuszcza nawet trwały makijaż, a ekspresowa technologia usuwa waterproof makeup już w 30 sekund. Bez tłustego filmu, bez podrażnień i bez uczucia ciężkości.

To szybki, prosty krok, który bardziej przypomina skincare niż zmywanie makijażu po długim dniu.

Summer beauty, która żyje razem z Tobą

Get Wet Waterproof Mascara oraz Spray Off Makeup Remover to nowy letni mood od Kess Berlin -beauty stworzone dla ruchu, spontaniczności i dni, które nie stoją w miejscu.

To produkty stworzone na lato, w którym plan dnia zmienia się kilka razy, makijaż ma wyglądać dobrze bez wysiłku, a beauty routine staje się czymś szybkim, intuicyjnym i naturalnym. Bez przesady, bez overthinkingu i bez potrzeby ciągłego poprawiania. Po prostu produkty, które działają wtedy, kiedy życie dzieje się naprawdę.