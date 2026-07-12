Jak odświeżyć włosy latem?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-12 12:09

Każdy powiew orzeźwienia latem jest na wagę złota. Ochłodzenia można zaznać nie tylko dzięki zimnym napojom czy ulubionym lodom, ale nawet podczas codziennej pielęgnacji. Jednym ze składników, który daje uczucie świeżości jest mentol znajdujący się np. w masce przeznaczonej do włosów przetłuszczających się u nasady i suchych na końcach Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol. Ten kosmetyk to prawdziwy game changer w upały. Po prostu maska z efektem chłodzenia dla włosów. Dodatkowo to propozycja do użycia na kilka sposobów, co jeszcze bardziej optymalizuje jej możliwości podczas najgorętszej pory roku.

Uśmiechnięta kobieta w słomkowym kapeluszu i okularach trzyma na dłoni kosmetyk. O ochronie włosów latem czytaj na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

W upalne dni Twoje włosy potrzebują szczególnej ochrony przed szkodliwym działaniem promieni UV, które mogą je wysuszać i osłabiać. Pamiętaj o noszeniu kapelusza, chusty lub apaszki, gdy spędzasz czas na słońcu. Dodatkowo, na rynku dostępne są specjalne spraye do włosów z filtrem UV, które tworzą niewidzialną barierę ochronną, minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Intensywne słońce i wysokie temperatury mogą prowadzić do przesuszenia włosów i zwiększonej tendencji do puszenia się. Kluczem jest regularne nawilżanie – postaw na lekkie odżywki bez spłukiwania, mgiełki nawilżające lub olejki, które możesz aplikować na końcówki. Raz w tygodniu zafunduj włosom intensywną maskę nawilżającą, by przywrócić im elastyczność i blask.

W upały warto również zwrócić uwagę na pielęgnację skóry głowy, która pod wpływem potu i zanieczyszczeń może stać się podrażniona. Rozważ użycie delikatnego szamponu z peelingiem enzymatycznym raz na jakiś czas, aby usunąć nadmiar sebum i pozostałości produktów. Dodatkowo, ogranicz stylizację na gorąco (suszarka, prostownica) – pozwól włosom wyschnąć naturalnie i wybieraj lekkie upięcia, które zapewnią im swobodę i ochronę.

Maska Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol

Przetłuszczające się u nasady włosy o suchych końcach potrzebują kompleksowego wsparcia, które będzie w stanie odpowiedzieć na ich przeciwstawne wymagania. W masce Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol formuła jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Bazuje ona na działaniu dwóch składników aktywnych, które pozwalają zadbać jednocześnie o nawilżenie i świeżość:

  •  Woda z Kiwi: Bogata w witaminy i antyoksydanty; głęboko nawilża włosy bez ich obciążania.
  •  Mentol: Zapewnia natychmiastowe uczucie odświeżenia i mrowienia oraz unosi włosy u nasady.

Kosmetyk jest dedykowany jednocześnie kobietom i mężczyznom.

Jak używać maskę Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

Maska z efektem chłodzenia dla włosów to doskonały wybór na lato. Jej odświeżające właściwości sprzyjają pielęgnacji włosów podczas upałów. Skoro w najgorętsze dni stale wykorzystuje się każdą okazję, żeby poczuć choć trochę orzeźwienia, to ten kosmetyk sprawia, że nawet pielęgnacja włosów to oferuje.

Maska może być używana na 3 sposoby. To pozwala dopasować ją do bieżących potrzeb i jeszcze bardziej podnosi jej pozycję na liście produktów, które warto mieć w swojej łazience. Jakie są sposoby użycia maski Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

  •  Jako odżywka: stosuj po umyciu włosów szamponem, aby ułatwić rozczesywanie włosów bez obciążania ich.
  •  Jako maska: nałóż na długość włosów, pozostaw na 3 do 5 minut i dokładnie spłucz.
  •  Jako odżywka bez spłukiwania: na wilgotne włosy nałóż porcję wielkości orzecha włoskiego na całej długości włosów aż do końcówek. Twoje włosy będą głęboko odżywione i pełne blasku
Garnier
Autor: Garnier/ Materiały prasowe
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