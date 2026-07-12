Jak odświeżyć włosy latem?

W upalne dni Twoje włosy potrzebują szczególnej ochrony przed szkodliwym działaniem promieni UV, które mogą je wysuszać i osłabiać. Pamiętaj o noszeniu kapelusza, chusty lub apaszki, gdy spędzasz czas na słońcu. Dodatkowo, na rynku dostępne są specjalne spraye do włosów z filtrem UV, które tworzą niewidzialną barierę ochronną, minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Intensywne słońce i wysokie temperatury mogą prowadzić do przesuszenia włosów i zwiększonej tendencji do puszenia się. Kluczem jest regularne nawilżanie – postaw na lekkie odżywki bez spłukiwania, mgiełki nawilżające lub olejki, które możesz aplikować na końcówki. Raz w tygodniu zafunduj włosom intensywną maskę nawilżającą, by przywrócić im elastyczność i blask.

W upały warto również zwrócić uwagę na pielęgnację skóry głowy, która pod wpływem potu i zanieczyszczeń może stać się podrażniona. Rozważ użycie delikatnego szamponu z peelingiem enzymatycznym raz na jakiś czas, aby usunąć nadmiar sebum i pozostałości produktów. Dodatkowo, ogranicz stylizację na gorąco (suszarka, prostownica) – pozwól włosom wyschnąć naturalnie i wybieraj lekkie upięcia, które zapewnią im swobodę i ochronę.

Maska Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol

Przetłuszczające się u nasady włosy o suchych końcach potrzebują kompleksowego wsparcia, które będzie w stanie odpowiedzieć na ich przeciwstawne wymagania. W masce Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol formuła jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Bazuje ona na działaniu dwóch składników aktywnych, które pozwalają zadbać jednocześnie o nawilżenie i świeżość:

Woda z Kiwi: Bogata w witaminy i antyoksydanty; głęboko nawilża włosy bez ich obciążania.

Mentol: Zapewnia natychmiastowe uczucie odświeżenia i mrowienia oraz unosi włosy u nasady.

Kosmetyk jest dedykowany jednocześnie kobietom i mężczyznom.

Jak używać maskę Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

Maska z efektem chłodzenia dla włosów to doskonały wybór na lato. Jej odświeżające właściwości sprzyjają pielęgnacji włosów podczas upałów. Skoro w najgorętsze dni stale wykorzystuje się każdą okazję, żeby poczuć choć trochę orzeźwienia, to ten kosmetyk sprawia, że nawet pielęgnacja włosów to oferuje.

Maska może być używana na 3 sposoby. To pozwala dopasować ją do bieżących potrzeb i jeszcze bardziej podnosi jej pozycję na liście produktów, które warto mieć w swojej łazience. Jakie są sposoby użycia maski Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

Jako odżywka: stosuj po umyciu włosów szamponem, aby ułatwić rozczesywanie włosów bez obciążania ich.

Jako maska: nałóż na długość włosów, pozostaw na 3 do 5 minut i dokładnie spłucz.

Jako odżywka bez spłukiwania: na wilgotne włosy nałóż porcję wielkości orzecha włoskiego na całej długości włosów aż do końcówek. Twoje włosy będą głęboko odżywione i pełne blasku