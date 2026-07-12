Zdrowa, opalona skóra na lato. To możliwe

Nowości z linii Bielenda Magic Bronze wpisują się w trend skinifikacji oraz rosnącym zainteresowaniem efektem rozświetlonej skóry. Formuły zostały wzbogacone o składniki pielęgnacyjne, takie jak: kwas hialuronowy, betaina, sok z aloesu, ekstrakt z kokosa czy oleje roślinne. Produkty pozwalają uzyskać szybkie efekty, które można stopniowo budować, jednocześnie dbając o odpowiedni poziom nawilżenia i komfort skóry.

Rozświetlająca mgiełka-glitter do ciała BIELENDA Magic Bronze

Rozświetlająca mgiełka-glitter to lekki spray przeznaczony do stosowania na ciało, twarz i włosy. Formuła zawiera złote drobinki, które odbijają światło i nadają skórze oraz włosom subtelny blask utrzymujący się przez wiele godzin. Produkt podkreśla opaleniznę i pozwala zaakcentować wybrane partie ciała. W składzie znalazł się kwas hialuronowy i sok z aloesu, odpowiadające za właściwości nawilżające.

Brązująca pianka do ciała + serum nawilżające 2w1 BIELENDA Magic Bronze

Brązująca pianka do ciała + serum nawilżające 2w1 została opracowana z myślą o osobach, które chcą uzyskać efekt naturalnej opalenizny bez korzystania ze słońca. Produkt wyróżnia się aplikatorem przypominającym bitą śmietanę, który ułatwia równomierne rozprowadzanie kosmetyku na skórze. Pianka pozwala stopniowo budować intensywność opalenizny, nie pozostawiając smug ani przebarwień. Formuła została wzbogacona o betainę, pantenol, sok z aloesu oraz ekstrakt z kokosa, dzięki czemu oprócz działania brązującego wspiera także nawilżenie skóry. Po wyschnięciu kosmetyk nie brudzi ubrań ani pościeli.

Balsam-shimmer do ciała w sztyfcie BIELENDA Magic Bronze

Balsam-shimmer do ciała w sztyfcie to propozycja dla osób poszukujących wygodnego sposobu na rozświetlenie skóry i podkreślenie opalenizny. Kremowa formuła ze złotymi drobinkami gładko rozprowadza się na skórze, nadając jej świetlisty wygląd. Sztyft sprawdza się szczególnie do zaakcentowania wybranych partii ciała, takich jak: ramiona, dekolt czy nogi. W składzie produktu znajdują się kwas hialuronowy, olej kokosowy oraz olej arganowy.

Autor: Bielenda/ Materiały prasowe