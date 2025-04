i Autor: Materiały prasowe Max Burger

Ostatni dzwonek na Frisco Cheese ’n’ Jalapeño – majówkowa promocja w MAX Premium Burgers!

Majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku, a Frisco Cheese ’n’ Jalapeño to prawdziwy hit w ofercie MAX Premium Burgers, który wkrótce zniknie z menu. Z tej okazji burger dostępny jest w specjalnej cenie 29 zł w zestawie z napojem i frytkami. To ostatni moment, by skosztować tej propozycji w nowej odsłonie – ze świeżymi papryczkami jalapeño, które nadają kompozycji jeszcze bardziej intensywnego aromatu i głębi smaku.