Ostatnia taka promocja w tym roku w Rossmannie. Zmysłowe perfumy dla kobiet za mniej niż 20 zł. "To naprawdę skarb w tej cenie"

Promocje w Rossmannie na koniec roku. Zmysłowe perfumy dla kobiet za mniej niż 20 zł

Perfumy to świetny pomysł na świąteczny prezent. Zmysłowe zapachy kojarzą się z pięknem, luksusem oraz pobudzają dobre wspomnienia. Czasy, gdy perfumy kosztowały fortunę już dawno minęły i dzisiaj można kupić trwałe i ładne zapachy w atrakcyjnych cenach. Rossmann w swoich promocjach a koniec roku przygotował wyjątkową ofertą znanych i lubianych zapachów. To świetna opcja dla wszystkich spóźnialskich, którzy jeszcze nie mają prezentów dla bliskich. Szczególnie warta uwagi jest woda perfumowana dla kobiet LA RIVE I am Ideal. W promocji Rossmanna za flakon 90 ml trzeba zapłacić jedyne 16,99 zł. La Rive to polska marka, która zyskała uznanie na cały świecie. To czołowy producent zapachów w naszym kraju. To oni odpowiadają za kultową już serie zapachów Brutal.

LA RIVE I am Ideal zaprasza w wyjątkową podróż po świecie piękna oraz zmysłowej eteryczności. To szyprowo - kwiatowy zapach, która kojarzy się z siłą i pozytywną energią. Jest idealny dla pewnych siebie i nowoczesnych kobiet, które wiedzą, czego chcą. LA RIVE I am Ideal kusi aromatami słodkiej gruszki i orzeźwiającej bergamotki. To połączenie kobiecości i siły, która nie zna granic. Zapach ten jest jednocześnie potężny i delikatny. Zniewala oraz nie pozwala o sobie zapomnieć. Delikatne aromaty jaśminu oraz słodka wanilia przenoszą w świat dzieciństwa i pozwalają oczyścić głową. Woda perfumowana dla kobiet LA RIVE I am Ideal świetnie sprawdzi się jako prezent. Jej aromaty są ponadczasowe, eleganckie, a także zniewalają od pierwszego powąchania. Jeżeli szukasz modnych i trwałych perfum to propozycja z promocji Rossmanna jest warta twojej uwagi.

i Autor: materiały prasowe Perfumy z Rossmanna