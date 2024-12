Odkryłam sposób, jak mieć dostęp do wszystkich filmów świątecznych na Netflixie! Tajne kody, dzięki którym oglądam najlepsze filmy świąteczne dostępne na Netflixie

Tajne kody na Netflixie na filmy świąteczne. Zobacz, jak mieć do nich dostęp

Popularność serwisów streamingowych nie maleje. W Polsce wciąż liderem jest Netflix. To ogromna biblioteka filmów i seriali z każdej możliwej dziedziny. Mało osób wie, że Netflix posiada wiele funkcji, które pozwalają cieszyć się rozrywką dopasowaną do indywidualnych potrzeb. To między innymi możliwość zmiany wielkości napisów oraz konfiguracja powiadomień o filmach i serialach. W okresie Bożego Narodzenia ogromną popularnością cieszą się filmy świąteczne dostępne w serwisie Netflix. Nic zatem dziwnego, że platforma co roku wypuszcza nowe produkcje. Czasem jednak poruszanie się po tak gigantycznej bibliotece tysięcy tytułów jest trudne i ciężko znaleźć to, czego szukamy. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą tajne kody Netflixa. To zbiór ukrytych kodów, które dają dostęp do wszystkich filmów i seriali z danej kategorii. Są specjalne kody na filmy akcji, na dokumenty oraz właśnie na filmy świąteczne.

Jak znaleźć filmy świąteczne w Netflixie?

Aby skorzystać z kodów Netflixa możesz wpisać je w wyszukiwarkę na platformie lub dopisać je do adresu witryny w ten sposób - https://netflix.com/browse/genre/XXXXX (w miejsce „XXXXX”), gdzie XXXX jest kodem. W wpisaniu odpowiedniego kodu otrzymasz dostęp do wybranej przez siebie kategorii i jej zawartości.

Tajne kody Netflixa na filmy świąteczne