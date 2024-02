Mąż pokazał mi ukrytą funkcję Netflixa. Już nie korzystamy inaczej. Nikt nie wie, że tak się da. Zmienia bardzo denerwującą funkcję podczas oglądania filmów

Sąsiadka wyjawiła w końcu, jak pielęgnuje swoje storczyki. One są całe obsypane pięknymi kwiatami. To ten domowy nawóz do storczyków sprawił, że rosną jak szalone

Netflix to gigantyczna platforma, na której znajdziesz tysiące filmów i seriali. Daje to ogromne możliwości i czasem może być przytłaczające. Mało osób wie, że na Netflixie ukryte są dodatkowe ustawiania, które pozwalają dostosować platformę do swoich potrzeb. Dzięki korzystanie z serwisu będzie przyjemniejsze, a wyszukiwanie filmu lub serialu na wieczór nie będzie już frustrujące. Jedną z najciekawszych ukrytych opcji na Netflixie są specjalnie kody, które pozwalają na dostęp do szerokiej biblioteki filmów i seriali. Wpisując te kody możesz otrzymać dostęp do treści, które wcześniej Ci się nie wyświetlały. O ukrytych kodach na Netflixie przeczytasz tutaj.

Netflix ma wiele ustawień, która pozwalają na dopasowanie własnych preferencji. Wiele osób nie ma świadomości, że może zmienić kolor i wielkość napisów, a także dopasować automatyczne opcje Netflixa do swoich potrzeb. Jedną z najbardziej denerwujących mnie rzeczy na Netflixie były automatycznie wyświetlane się zwiastuny filmów i seriali. Przeszkadzało mi to w spokojnym przeglądaniu platformy i wyborze pozycji na wieczór. Mąż pokazał mi, że automatycznie wyświetlanie zwiastunów na Netflixie można wyłączyć. Wystarczy, że z poziomu przeglądarki (nie aplikacji) wejdziesz w zakładkę Konto i w sekcję Profile i kontrola rodzicielska. Wybierz swój profil i znajdź opcję Ustawienia odtwarzania. Tutaj możesz wyłączyć automatyczne wyświetlanie się zwiastunów. W tym samym miejscu możesz również wyłączyć automatycznie odtwarzanie się seriali. To przydatna funkcja jeżeli komuś zdarza się zasypiać podczas oglądania.

