Oszaleliśmy na punkcie tej sukienki Izabelli Scorupco. Model idealny dla kobiet po 50-tce. 10 lat mniej tylko dzięki ubiorowi. Wyglądaj elegancko, jak gwiazda dawnego Hollywood

Styl Izabelli Scorupco to kopalnia inspiracji dla kobiet po 50-tce. Ta sukienka to prawdziwy sztos

Izabella Scorupco to jedna z tych gwiazd, która wraz z wiekiem wygląda coraz lepiej. Aktorka zachwyca urodą i klasą. Jak sama przyznaje nie udaje młodszej niż jest i potrafi doskonale podkreślić swoją urodę. Sekretem jej figury i pięknej skóry jest przede wszystkim aktywny tryb życia. W cyklu "Sekrety urodowe gwiazd" portalu onet.pl Izabella Scorupco zdradziła, że niezwykle ważne jest dla niej sen. To wtedy organizm się regeneruje i lepiej funkcjonuje w ciągu dnia. - Znam wiele dobrych porad dotyczących urody z racji mojej długoletniej już obecności w branży mody. (...) Najważniejszy jest sen, a tego zawsze mi mało, bo sama jestem nocnym markiem. Gdzieś tam w środku marzy mi się bycie gwiazdą rocka, którą nie jestem. Zaczynam pracować o 23, moje komórki zaczynają wtedy funkcjonować, odpisuję na e-maile, pracuję kreatywnie i piszę. Rano muszę odwieźć dzieci do szkoły o godz. 6 rano, więc nie mam czasu na sen. Ale to właśnie sen i picie dużej ilości wody są najważniejsze dla kobiety - powiedziała Scopruco na łamach "La Mode". Izabella Scorupco to także rewelacyjne stylizacje. Gwiazda zawsze wygląda obłędnie i nie boi się eksperymentować z ubiorem. Hitem dla kobiet dojrzałych jest jej czerwona sukienka. To zmysłowa propozycja, która natychmiastowo odejmie Ci lat i sprawi, że będziesz wyglądała jak gwiazda filmowa. Sukienka Izabelli Scorupco to model, która możesz delikatnie modyfikować do swoich potrzeb i zawsze będzie ona wyglądała rewelacyjnie.

Modne kolory na wiosnę 2023 dla kobiet po 50-tce. Zainspiruj się Izabellą Scorupco

Izabella Scorupco uwielbia kolor czerwony. To rewelacyjny odcień dla blondynek. Jest bardzo kobiecy, dodaje elegancki i delikatnego seksapilu. To także jeden z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Kobiety po 50-tce absolutnie nie powinny się go bać. Odcienie czerwieni idealnie pasują do dojrzalej urody i dodają filmowej elegancji. Izabella Scorupco często stawia również na beże i jasne kolory. To także genialnie odcienie dla kobiet po 50-tce. Jasne i ciepłe kolory odmładzają i zmiękczają rysy. Dzięki temu zmarszczki są mnie widocznie, a skra zyskuje blask. Kobiety po 50-tce powinny unikać chłodnych szarości, te mogą podkreślać niedokonaności i uwydatniać zmarszczki.

