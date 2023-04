Ten widok sprawia, że robi się nam gorąco. Grażyna Torbicka olśniewa w najmodniejszej kurtce sezonu. Kobiety po 50-tce się w niej zakochają. Odważny kolor, który w tym sezonie trzeba mieć

Grażyna Torbicka w najmodniejszej kurtce tego sezonu. To hit dla kobiet po 50-tce

Dla wielu osób Grażyna Torbicka to ikona mody. Gwiazdy zawsze wygląda olśniewająco i jest chodzącym przykładem, że wiek w przypadku stylu nie ma absolutnie znaczenia. Kobiety po 50-tce powinny brać z niej przykład i nie bać się eleganckich i zmysłowych kolorów w swoich stylizacjach. Na jednym ze zdjęć opublikowanych na Instagramie Grażyna Torbicka pozuje w czerwonej, skórzanej ramonesce. To strzał w dziesiątką na wiosnę 2023. Skórzana ramoneska to ponadczasowy hit, który pasuje każdej kobiecie. Nie jest tak, że ten model pasuje jedynie młodym dziewczynom. Kobiety dojrzałe prezentują się w niej nowocześnie, a cała stylizacja zyskuje rockowego pazura. Grażyna Torbicka czerwoną ramoneskę zestawiła ze złotą spódnicą, dzięki czemu cała stylizacja nabrała eleganckiego blasku. To możesz ją nosić to bardziej stonowanych kolorów. Genialnie pasować będzie do czarnych spodni lub do klasycznej sukienki.

To najmodniejszy kolor tego sezony. Kobiety pod 50-tce wyglądają w nim obłędnie

Czerwień to zdecydowanie jedna z najmodniejszych barw tego sezonu. Kolor ten króluje na wybiegach u największych projektantów. To bardzo kobiecy i elegancki odcień. Kobiety po 50-tce nie powinny się go obawiać. Najlepiej prezentuje się on u kobiet z jasną karnacją i włosami. Podkreśla i podbija urodę, w nienachalny sposób zwraca na siebie uwagę i przyciąga spojrzenia innych.

