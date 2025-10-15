Oto twoja najpiękniejsza skóra

Jedno słowo, które najlepiej oddaje funkcjonalność tego kremu CC? Zdecydowanie: smart. CASHMERE MAGIC MATCH to produkt z pogranicza makijażu i pielęgnacji, który zaspokaja wiele potrzeb naszej skóry jednocześnie. Będzie idealnym wyborem, jeśli marzysz o efekcie perfekcyjnej skóry – bez efektu maski. Zawiera pigmenty zamknięte w mikrokapsułkach, które w kontakcie ze skórą dopasowują się do jej kolorytu gwarantując naturalny i lekki efekt delikatnego makijażu. Po aplikacji skóra wygląda świeżo i zyskuje promienny blask. Ale to nie wszystko! Formuła jest bogata także w składniki pielęgnacyjne, które zapewniają długotrwałe efekty. Niacynamid redukuje przebarwienia i dba o barierę ochronną skóry, CICA koi ją i regeneruje, a witamina C rozświetla i nadaje blask. CASHMERE MAGIC MATCH pozwoli Ci stworzyć make-up no make-up w najlepszym wydaniu!

CASHMERE CC Cream Nawilżający krem koloryzujący z niacynamidem Magic Match

Skin Tone Adapt

Wygładzenie, ujednolicenie, pielęgnacja

Nawilżający krem koloryzujący z niacynamidem dopasowuje się do koloru skóry i niweluje widoczność niedoskonałości.

Innowacyjny krem CC, który podczas aplikacji, dzięki uwalnianiu pigmentów zamkniętych w nowoczesnych mikrokapsułkach, zmienia się w naturalnie wyglądający podkład. Lekka formuła równomiernie się rozprowadza, nie tworząc smug, a magiczne pigmenty doskonale stapiają się ze skórą, wyrównując koloryt cery i maskując drobne niedoskonałości. Zapewnia efekt wygładzenia i subtelnego bluru – wszystko bez uczucia ciężkości i efektu maski.

Składniki aktywne:

Niacynamid - znany ze swoich właściwości redukujących przebarwienia

oraz wzmacniających barierę ochronną skóry.

CICA (Centella Asiatica Extract) - ceniona za działanie kojące i regenerujące.

Witamina C - popularny składnik rozświetlający, nadaje cerze zdrowy blask.

Sposób użycia: Rozprowadź równomiernie na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Możesz stosować na ulubioną bazę Cashmere, przedłużając w ten sposób trwałość makĳażu i podkreślając efekt wygładzenia skóry.

Uwaga: W masie mogą pojawić się delikatne smugi pigmentów - to naturalne zjawisko, które nie wpływa na jakość produktu.